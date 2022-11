Gettygo associe la modernité de l'e-commerce aux valeurs du commerce traditionnel

Depuis sa création en 2012, Gettygo a construit un réseau de fournisseurs partenaires et affiche ainsi près de 170 dépôts européens connectés à son portail et entre 45 000 et 50 000 références, et compte plus de 10 000 clients actifs (40 % grands comptes et 60 % MRA, revendeurs, concessionnaires). Le site de vente en ligne a évolué depuis dix ans afin de proposer un service adapté aux besoins des professionnels du pneu. Il est désormais présent au Benelux, en Espagne, en Italie ou encore en Autriche. Parallèlement, Gettygo a continué d'étoffer son offre, et a, cette année, dépassé le cap du million de pneus écoulés.

Côté logistique, Gettygo a connecté les dépôts via un contrôle automatisé de suivi des livraisons qui mesure ainsi les performances. Par ailleurs, une offre express a été intégrée afin de permettre une livraison garantie pour les commandes les plus urgentes. Cette offre, baptisée Gettygo Express, permet ainsi aux clients de commander leurs pneus pour une livraison le lendemain (livraison à midi pour toutes commandes passées avant 14 heures la veille), moyennant un coût supplémentaire, et couvre près de 80 % des références courantes.

Un marché qui se complexifie

De plus, d’ici à la fin de l’année, Gettygo proposera une offre complémentaire d’accessoires tournant autour du pneumatique (capteurs de pression, chambre à air, écrous de sécurité, visserie, valve, etc.), ainsi qu’une recherche simplifiée par plaque d’immatriculation afin de déterminer plus rapidement la jante compatible. Les produits sont affichés avec leur description, une illustration et des informations techniques, sans oublier les prix et les conditions d’achat. « Gettygo poursuit ainsi sa route pour devenir un fournisseur complet pour les ateliers. Conformément à la philosophie de l'entreprise, l'accent est mis sur le service, la fiabilité et la transparence en matière d'accessoires », commente Thierry Willmann, responsable des ventes France, Belgique et Espagne. Pour Gettygo, l'ajout d'accessoires à la gamme est une suite logique afin de couvrir tous les besoins des ateliers et en proposant une facture unique et des services centralisés (suivi client, prélèvement, etc.). Cela permet également à la plateforme de se démarquer des autres. Une refonte du site est également prévue pour prendre en compte les nouvelles innovations.

Enfin, la standardisation de l’offre suit les évolutions du marché et permet à la marketplace d’acquérir de nouveaux clients qui ont besoin d’une solution complète et d’une qualité de services. D’ailleurs dans ses objectifs à court terme, Gettygo poursuit la prospection d’habitués (entre 350 et 550 nouveaux clients chaque année), tout en restant fidèle à son leitmotiv : associer la modernité de l’e-commerce aux valeurs du commerce traditionnel. L’importance pour Gettygo étant de proposer un outil simple, rapide et efficace.