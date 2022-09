Gettygo célèbre ses 10 ans

Depuis sa création en 2012, Gettygo a construit un réseau de fournisseurs partenaires et affiche ainsi près de 170 dépôts européens connectés à son portail, et compte près de 10 000 clients actifs, (40 % grands comptes / 60 % MRA, revendeurs, concessionnaires). Le site de vente en ligne a évolué depuis dix ans afin de proposer un service adapté aux besoins des professionnels du pneu. Parallèlement, Gettygo a continué d'étoffer son offre, et a, cette année, dépassé le cap du million de pneus écoulés.

Côté logistique, Gettygo a connecté ses dépôts via un contrôle automatisé de suivi des livraisons qui mesure ainsi les performances. Par ailleurs, une offre express a été intégrée afin de permettre une livraison garantie pour les commandes les plus urgentes. Cette offre, baptisée Gettygo Express, permet aux clients de commander leurs pneus pour une livraison le lendemain, et couvre près de 80 % des références courantes. Enfin, d'ici à la fin d’année, Gettygo proposera une offre complémentaire d’accessoires tournant autour du pneumatique (capteurs de pression, chambres à air, écrous de sécurité, visserie, etc.) ainsi qu’une recherche simplifiée par plaque d’immatriculation afin de déterminer plus rapidement la jante compatible.