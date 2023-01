Gianluca De Ficchy récupère la direction générale de Mobilize

Suite au départ de Clotilde Delbos au mois de décembre dernier, João Miguel Leandro avait repris les fonctions de directeur général de Mobilize Financial Services tandis que Fedra Ribeiro se chargeait, elle, de la direction générale de Mobilize Beyond Automotive. Deux entités évoluant conjointement sous la bannière Mobilize qui se trouvait, jusqu’alors, dépourvue d’une gouvernance unique.

Fédérer pour mieux régner

Cette autorité globale incombe désormais à Gianluca De Ficchy qui prend de ce fait la responsabilité des marques Mobilize Financial Services et Mobilize Beyond Automotive à compter du 1er février 2023. L’ex-directeur des achats de l'Alliance aura ainsi pour mission de renforcer la coopération entre les deux divisions « car la réunion du savoir-faire et des forces de Mobilize Financial Services et de Mobilize Beyond Automotive va nous permettre d'accélérer considérablement notre développement dans les services » affirme Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Ayant débuté sa carrière chez Ernst & Young en 1994 avant de rejoindre le constructeur Renault en 2001 en tant que directeur financier de RCI Banque en Italie, Gianluca De Ficchy a présidé le Conseil d’administration de DIAC S.A. ou encore Nissan Europe avant d’être nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO). Dorénavant promu directeur général de Mobilize, il confirme son objectif d’associer « plus étroitement les activités de Mobilize Financial Services et Mobilize Beyond Automotive [afin] de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité, en nous appuyant également sur les forces de Renault Group. »

La relève de Gianluca De Ficchy s’appelle François Provost

En quittant son poste au sein de l’Alliance pour diriger Mobilize, Gianluca De Ficchy laisse un siège vacant que reprend François Provost. Diplômé de l’École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris, celui qui a entamé son parcours professionnel au sein du ministère de l’Économie et des Finances, à la direction du Trésor, avant d’être propulsé conseiller industriel du ministère de la Défense, a intégré la direction commerciale de Renault en 2002. En 2005, il est devenu directeur général de Renault-Nissan Portugal puis président directeur général de Renault Samsung Motors en 2011. Depuis 2021, il gère également la direction des affaires publiques du groupe Renault, mission qu’il continuera de mener en parallèle de son nouveau titre de directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).