Gièvres Auto : des moteurs, des boîtes de vitesses… à seulement 15 euros

Les 9 et 10 juin, le centre de démolition Gièvres Auto, membre du réseau national de pièces d’occasion Caréco, organise une Foire à 15 euros pour promouvoir la solution économique et vertueuse de la pièce de réemploi automobile.

Pour la quinzième année consécutive, Caréco 41, une des plus grandes « casse automobile » du pays organise les 9 et 10 juin, sur son site de Gièvres (41) au 475 Les Grands Fromentaux, une foire à 15 euros. Durant ces deux jours, le patron des lieux, Nelson Jourdin ouvre les portes des 10 000 m2 de sa casse automobile aux particuliers comme aux professionnels. Munis de leurs propres outils, ils pourront prélever n’importe quelles pièces sur les véhicules du parc et revivre cet esprit de « casse d’antan » où chacun venait démonter lui-même sa pièce. Lors du passage en caisse, chaque pièce sera facturée au prix unique de 15 euros, qu’il s’agisse d’un moteur, d’une boîte de vitesses, d’une portière, d’un rétroviseur, d’un phare, ou d’un amortisseur…

Ce rendez-vous bon plan éco « libre-service » convivial attire un public varié et de plus en plus nombreux chaque année.

Contribuer à l’économie circulaire et à la protection de l’environnement

Rappelons que depuis 2009, la Foire à 15 euros de Gièvres Auto est devenue le rendez-vous annuel des connaisseurs de l'automobile, attirant de plus d'amateurs et de novices. En fait, le succès du concept est tel que le public se présente bien en amont de l’ouverture officielle des portes, rappelant l'engouement des soldes devant de grandes enseignes, dans le but de saisir les meilleures affaires possibles. Toute l’équipe de Gièvres Auto est mobilisée pour accueillir, guider et conseiller au mieux les visiteurs.

« Privilégier les pièces d’occasion, c’est bien sûr contribuer à l’économie circulaire et à la protection de l’environnement. C’est surtout pour les professionnels et les particuliers, la possibilité de réduire entre - 30 et - 70 % leurs achats et de réduire très significativement son budget auto. Cette Foire à 15 euros est un excellent moyen de démocratiser le réemploi des pièces détachées. Elle attire désormais un plus large public, qui confirme que comme dans d’autres secteurs tels que l’habillement, le mobilier, l’auto de "seconde main" se déploie pour répondre au contexte économique et environnemental, mais aussi à une volonté de mieux consommer », souligne Nelson Jourdin, dirigeant de Gièvres Auto.