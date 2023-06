Gilbert Kingold installe BSA à Paris avec ATS Paris Bastille

La marque d’origine anglaise BSA, relancée par le groupe indien Mahindra, déploie un nouveau réseau de distribution en France. Dans la capitale, BSA s’installe grâce à Nicolas et Mélodie Torre, associés avec Gilbert Kingold, bien connu du monde automobile. L’ancien cadre dirigeant de GM France et Suzuki France se lance dans une nouvelle aventure en tant que distributeur. Une entreprise et une histoire à construire.

Gilbert Kingold aurait pu jouir d’une retraite bien méritée, après un peu plus de quarante années passées dans l’automobile. L’ancien cadre dirigeant, passé notamment par Sofinco, General Motors et Suzuki, ne manquait pourtant pas d’occupations à travers divers projets associatifs. Passionné de moto depuis toujours, le temps était venu de se lancer dans cet univers et de découvrir le métier de distributeur. Un passage de l’autre côté du miroir qui a constitué l’une des motivations du néo-concessionnaire. Comme il le remarque lui-même, ce grand saut ne s’est pas déroulé dans l’inconnu. « Faisant partie du Chapter Harley-Davidson de Paris Bastille, je connais Nicolas Torre depuis très longtemps », souligne ainsi Gilbert Kingold. En effet, le jeune retraité ne s’est pas lancé seul dans l’aventure BSA. Nicolas Torre et sa fille Mélodie, tous deux distributeurs Harley-Davidson au sein d’ATS Paris Bastille, recherchaient un deuxième panneau, complémentaire à leur activité. En effet, depuis l’arrêt des anciens Sportsters, l’entrée de gamme Harley-Davidson est passée de moins de 10 000 euros à plus de 16 000 euros avec le nouveau Nightster. Un écart considérable, qui limite l’arrivée de nouveaux clients au sein de la marque américaine. « Nous réalisions 35 % de nos ventes avec les Sportsters et ils représentaient le modèle d’accès à la marque », explique Mélodie Torre. Une perte en matière de ventes, de chiffre d’affaires et de nouveaux clients. « Nous recherchions donc une marque capable de compléter notre offre, auprès d’une clientèle différente mais à la recherche de belles machines », poursuit la directrice. L’association s’est donc concrétisée presque naturellement et le projet a été validé par Lionel Favre, responsable du déploiement de BSA en Europe au sein de Peugeot Motocycles. En effet, la marque française, rattachée également à Mahindra, est chargée de constituer le réseau européen de BSA, en s’appuyant en partie sur ses propres distributeurs. Cependant, les responsables auraient reçu de nombreuses sollicitations de tous bords pour représenter BSA. Au total, 40 à 50 points de vente devraient être sélectionnés. Sur Paris et les départements de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94), le vainqueur est donc le trio constitué par Nicolas Torre, Mélodie Torre et Gilbert Kingold.

Futur Concept Store

L’implantation géographique du showroom de 50 m2 devrait offrir à BSA une belle visibilité. La concession, encore en cours d’aménagement, est située sur le boulevard Beaumarchais, à proximité des principaux acteurs du marché moto et à côté d’ATS Harley-Davidson Paris Bastille. « Nous serons le Concept Store français de la marque et le seul concessionnaire exclusif », annonce Gilbert Kingold. Un espace sera réservé au sein de l’atelier Harley-Davidson et l’établissement prendra en charge la formation des techniciens pour l’ensemble du réseau BSA français. Un commercial sera exclusivement dédié à la marque BSA tandis que la partie administrative et la gestion de la communication sur internet et les réseaux sociaux seront partagées avec ATS Harley-Davidson. Le showroom accueillera 9 motos, dont une « préparation », chargée de mettre en valeur la Gold Star 650 et le savoir-faire de la concession. Un aspect particulièrement important pour les associés. « La moto a déjà un capital sympathie énorme mais nous voulons montrer ce qu’il est possible de faire à partir de cette base. Nous voulons installer une signature Bastille, pour que nos clients aient envie de modifier leur moto », explique Gilbert Kingold. Une pratique courante chez ATS Harley-Davidson, avec des exemplaires qui donnent une belle visibilité à l’établissement auprès des passionnés. Selon le dirigeant, le potentiel de l’établissement se situerait autour de 70 motos neuves en année de lancement.

Gérer le quotidien

Présentée en France dans la cadre du salon du deux-roues de Lyon au mois de février dernier, la nouvelle BSA Gold Star 650 se fait encore attendre. Le seul exemplaire détenu par la concession parisienne attire les regards et suscite l’intérêt, mais il reste bien solitaire. « J’ai découvert les difficultés du métier de distributeur », remarque Gilbert Kingold. « Je vérifie si ce que j’ai prêché pendant des années en tant que constructeur est vrai ! ». Cependant, le quotidien du dirigeant a bien changé. « Chaque jour apporte son lot de problèmes. Tout tombe en même temps. Nous sommes face au client, avec des réponses que nous n’avons pas toujours. C’est compliqué pour moi car j’ai connu les deux côtés et je sais que le constructeur n’a pas toujours toutes les réponses ». Une expérience à laquelle s’ajoute le nouveau départ de la marque. « C’est passionnant de vivre cette renaissance », reconnaît-il malgré certaines difficultés. La marque a lancé la construction de son réseau en Europe avant tout le reste. La signalétique et les motos manquent encore à l’appel. « L’avantage est que nous sommes assez libres et que, d’une certaine façon, nous allons aider la marque à se développer », explique le dirigeant. Ainsi, tout devrait s’accélérer au cours du mois de juin et le showroom devrait arborer ses couleurs en juillet. De quoi préparer le lancement officiel de la marque au mois de septembre, placé sous l’égide de Peugeot Motocycles. Un événement qu’attend avec impatience ATS BSA Paris.