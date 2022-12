Gilles Bellemère renonce à diriger ALD

Nouvelle année, nouvelle direction. Après un mandat de cinq ans en tant que directeur général délégué d’ALD, Gilles Bellemère a en effet choisi de renoncer à ses fonctions. Dès lors, à partir du 1er janvier 2023, celui qui a débuté sa carrière en 1998 au sein de la Société Générale (actionnaire majoritaire d'ALD Automotive) préfère en effet canaliser ses efforts sur son travail à la tête de la branche française du loueur. Un siège qu’il occupe depuis 2006 et qui s’ajoute à la supervision d’ALD Automotive au Maroc et en Algérie. Une décision d’adapter l’organisation de la direction générale du groupe approuvée par le conseil d’administration d’ALD et qui n’empêche pas Gilles Bellemère de demeurer membre du comité exécutif d’ALD.

Bouleverser l’organigramme en vue du rachat de LeasePlan

Comme le confirme le loueur, cette « nouvelle répartition des responsabilités et de la gouvernance sera annoncée après la finalisation de l’acquisition de LeasePlan, attendue au premier trimestre 2023. » Par conséquent, le nom du ou de la remplaçant(e) de Gilles Bellemère n’a pas encore été dévoilé. Car les enjeux sont grands pour ALD, fournisseur de services de mobilité, de LLD et de gestion de flotte dans 43 pays, qui administre presque 2 millions de véhicules (1,7 million à fin septembre 2022).

« L’acquisition de LeasePlan représente un changement significatif et […] l’adaptation de notre gouvernance actuelle permettra à Gilles Bellemère de se concentrer pleinement à la préparation de l’intégration avec LeasePlan en France, afin de livrer avec succès le développement stratégique et les synergies que nous visons dans les mois à venir », justifie quant à lui Tim Albertsen, CEO de l’entité ALD.