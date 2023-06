GIMS : Maurice Turrettin cède son titre de président de la Fondation à Alexandre de Senarclens

Les membres de la Fondation du Comité permanent du salon international de l'automobile de Genève ont élu à l'unanimité Alexandre de Senarclens en tant que nouveau président. Notons que cette institution est titulaire des droits du GIMS et siège à Genève. Il ne faut donc pas confondre Alexandre de Senarclens avec le CEO du GIMS qui est Sandro Mesquita.

Alexandre de Senarclens remplacera donc à compter du 1er juillet prochain Maurice Turrettini qui a œuvré pendant douze années et dont le mandat touche bientôt à sa fin. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Alexandre de Senarclens en tant que président expérimenté et attentif, pour poursuivre l’ancrage et le rayonnement du Salon international de l'automobile à Genève, souligne Sandro Mesquita. Alexandre de Senarclens possède non seulement un solide réseau national et une expérience internationale, mais il dispose également, grâce à ses engagements, d'une grande expérience politique ; des conditions idéales pour faire progresser notre Fondation et le GIMS dans les années à venir ».

Une année particulière

Alexandre de Senarclens assurera donc l’organisation Geneva International Motor Show à Doha, au Qatar pour sa première édition dans un autre pays que la Suisse. L’événement est prévu du 5 au 14 octobre 2023. Les organisateurs du GIMS avaient pris, dès août 2021, la décision de délocaliser ce salon automobile depuis l’Europe vers le Moyen-Orient. Une décision motivée par les incertitudes économiques et la situation géopolitique mondiale de l'époque. « Aujourd'hui, les équipes du GIMS sont pleinement motivées pour organiser deux salons, l'un à Doha cet automne et l'autre à Genève fin février 2024. Je suis enthousiaste de pouvoir contribuer à la vision stratégique du GIMS et de rejoindre le Conseil de Fondation », confesse Alexandre de Senarclens qui confirme le retour du salon sur son territoire domestique l'an prochain.

De plus, du 6 au 8 octobre 2023, aura également lieu le Grand prix de Formule 1 du Qatar 2023 sur le circuit de Lusail, entièrement rénové et modernisé. Les amateurs restés en Europe pourront suivre l’intégralité de cet événement, mais également le salon automobile, depuis leur canapé puisque la GIMS TV sera créée pour l’occasion.

Le parcours du nouveau président

Titulaire d’une licence en droit de l'Université de Fribourg et d’un master en droit à l'Université de Georgetown, à Washington D.C., Alexandre de Senarclens est associé depuis 2010 dans une étude d'avocats à Genève. Parallèlement à sa carrière juridique, il s’est engagé en 2003 en politique au sein du futur parti libéral-radical genevois (PLR) dont il a assuré la présidence de 2015 à 2019. Il siège aujourd’hui en tant que député au Grand Conseil à Genève.