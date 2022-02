GiPA nomme Almudena Benedito à sa direction générale

GiPA a donc nommé Almudena Benedito au poste clé de directrice générale, fonction effective depuis le 1er février 2022. Eric Devos reste président de GiPA, mais ne cumulera plus cette tâche avec celle de directeur général. L’objectif est de renforcer le top management de GiPA afin d’accélérer la croissance à l’international et de favoriser les synergies et les articulations entre les différents bureaux de GiPA dans le monde.

Une carrière très orientée équipementiers Tier 1

Diplômée en Direction et Administration des entreprises à l’université Pontificia Comillas (ICADE) et titulaire d’un master Essec-HEC en direction exécutive, Almudena Benedito fait valoir vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur automobile. Elle a notamment débuté sa carrière chez Bosch en 1994, un groupe où elle a d’ailleurs croisé…Eric Devos ! Elle rejoint ensuite Delphi Technologies où elle occupera différentes fonctions (directrice du marketing en France, directrice du développement du business et directrice marketing et communication pour la zone EMEA). Depuis 2012, elle était directrice du marketing de Tenneco – Federal-Mogul pour la région EMEA.

Une dimension internationale

« Je suis très heureux et fier de voir Almudena nous rejoindre à la tête du groupe. Les motifs de satisfaction liés à ses qualités et ses atouts sont nombreux : expérience internationale, management d’équipes multiculturelles, fine connaissance du secteur et des acteurs IAM/OEM, etc. Maîtrisant plusieurs langues, elle est aussi aux avant-postes des évolutions en cours dans nos secteurs d’activités et sait donc quelles sont les besoins et les attentes de nos clients », se réjouit Eric Devos.

