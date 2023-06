GlassAuto se redynamise avec une nouvelle identité

Après son rachat par Siligom en avril dernier et 20 ans après sa création, GlassAuto, cinquième réseau national de réparation de vitrage, avec près de 350 ateliers, vient de changer son identité graphique. Au passage, l’appellation est plus contractée passant de Glass Auto Service à GlassAuto.

La marque adopte une écriture blanche sur fond noir pour mieux ressortir. L’ensemble apparait bien plus moderne. Les plus observateurs verront les symboles d’une vitre latérale dans le « G » et d’un pare-brise dans le « A ». Un point rouge accompagne la marque « pour affirmer notre position et faire référence à la possibilité offerte aux clients, dès la rentrée prochaine, de prendre directement RDV en ligne » explique l’enseigne. GlassAuto s’invente même un sigle « G. » afin de faire naitre un réflexe visuel.

S'afficher comme une enseigne structurée et homogène

Les adhérents du réseau ont découvert en avant-première la nouvelle identité donnée à l’enseigne à l’occasion des premières réunions régionales organisées par la nouvelle équipe de direction. Le plan d’harmonisation des centres est en marche. GlassAuto a la volonté affichée d’être un réseau structuré et homogène, avec des centres clairement mis en valeur, et résolument modernes. La centrale promet que la nouvelle marque sera promue avec la refonte du site, des campagnes médias et une optimisation de la visibilité digitale des centres.

« La nécessaire évolution de la marque rentre dans un dispositif très complet qui a pour objectif de faire de GlassAuto un acteur incontournable sur le marché du vitrage automobile. Le professionnalisme des adhérents et celui des équipes constitue un socle solide. Il est important désormais de faire connaître notre savoir-faire et d’être au plus proche de nos clients. Pour cela, nous avons engagé un plan d’actions ambitieux afin de développer la visibilité et la notoriété de GlassAuto, renforcer le maillage national et nos liens avec les compagnies d’assurances, mutuelles d’assurances et courtiers » conclut Olivier Pasini, directeur général.