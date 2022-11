Glastint développe son réseau

Glastint cherche à attirer davantage de professionnels automobile, par exemple spécialisés dans la réparation et le remplacement de vitrage, le lavage ou autre, sous enseigne ou indépendants. L'enseigne leur propose ainsi un concept simplifié en se concentrant sur le film automobile. La licence de marque comprend en option les autres activités, comme la réparation et le remplacement de vitrage, le detailling et la reprogrammation. En passant de franchise à licence de marque, Glastint a revu à la baisse les droits d'entrée et la redevance :

Droit entrée unique et forfaitaire : 5 000 € HT

Redevances fixes mensuelles : Année 1 : 400 € HT / Année 2 : 450 € HT / Année 3 et plus : 500 € HT

Redevances fixes communication nationale Année 1 : 200 € HT / Année 2 et plus : 250 € HT.

Nicolas Guiselin, Directeur Général de l’enseigne, commente : « Intégrer le concept Glastint permet bien sûr d’augmenter son chiffre d’affaires, mais aussi et surtout de bénéficier « clé en main » d’une expertise de plus de 30 ans sur le film auto, et donc d’un d’un concept éprouvé, d’un savoir-faire reconnu et d’une connaissance pointue des clients et de leurs besoins.» Les nouveaux licenciés bénéficient notamment d'une augmentation de leur chiffre d'affaires, d'une présence sur internet et les réseaux sociaux, de produits exclusifs ainsi que la garantie intercentre et l'assurance 36 mois.