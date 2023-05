Glasurit 100-M 15 : l’incolore de mélange dédié au Spot-Repair

Pour coller à la réalité du marché de la réparation carrosserie qui rapporte que 25% du volume des réparations globales serait attribué aux réparations de petits chocs, Glasurit s’est penché sur la question et developper au-delà d’un process dédié à ce type d’intervention, un nouveau produit plus simple d’utilisation : le 100 M-15.

Premier produit de ce type sur le marché de la peinture automobile selon son fabricant Glasurit, le 100 M-15 est un incolore de mélange dédié à la réparation des dommages mineurs (dégâts inférieurs à 3 cm sur des éléments verticaux, tels que éraflures, coups de clés, etc.). Dernier produit de la Ligne 100 de la marque, Il est accompagné d’un process de réparation spécifique pour les petits dégâts qui permet au carrossier de travailler plus rapidement, sur des surfaces plus petites. Cela génère des économies de temps et de produit, tout en garantissant un résultat optimal.

La mise en service du 100 M-15 est accompagnée d’une mise à jour de la base de données des formules et des formations dans Refinity, la plateforme numérique de Glasurit réunissant les principaux outils de gestion de l’atelier. Concernant les formules Ligne 100, elles sont converties avec le 100-M15 en substitution du 100-M10 ou du 100-M20 dans la plateforme. En parallèle, une formation spécifique à l’utilisation de ce produit et des vidéos sont disponibles sur la plateforme Know-How afin de répondre à toutes les questions éventuelles que les carrossiers pourront se poser lors de son utilisation.