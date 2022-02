Glasurit lance sa « Ligne 100 »

La Ligne 100 de Glasurit est la première offre présente sur le marché avec une valeur de COV inférieure à 250 g/l, soit 40 % en dessous de la limite de solvant imposée par l’Union Europeenne et qui dépasse également toutes les exigences mondiales en matière de COV. Avec la Ligne 100, Glasurit a réussi à produire un système de teinte de base hydrodiluable d’une éco-efficience et d’une qualité sans précédent. Celle-ci s’applique en une étape (mouillé sur mouillé) qui offre ainsi un temps d’application total réduit.

La ligne 100 propose une technologie haut de gamme avec une durée de vie en pot la plus longue du marché (48 mois) et comprend 120 produits : 95 teintes de base, 4 mélanges, 2 diluants, 1 additif tri-couche, 2 liants raccords, 1 diluant intérieur, 1 additif intérieur et 1 spécialité appelée aussi MPT100. Elle dispose d’une technologie pigmentaire de pointe pour les futurs coloris du marché et la stabilité des couleurs est extrêmement robuste et résistante aux influences extérieures.

Cette nouvelle ligne offre des processus de raccord extrêmement simples à réaliser, grâce à l'équilibre optimal entre pouvoir couvrant et fiabilité des étapes pour un contretypage couleur parfait. La ligne 100 se positionne aujourd’hui comme la nouvelle référence du marché avec des process et des temps d’évaporation les plus rapides du marché. Les premiers carrossiers à l’avoir mise en œuvre ont pu constater une augmentation du nombre d’ordre de réparation traités par jour ainsi qu’une économie sur la consommation de produits. Grâce à un pouvoir couvrant accru et des processus de réparation plus simples et plus rentables, la Ligne 100 augmente la productivité de l'atelier de carrosserie.

La recherche couleur est également intégrée à l’offre puisque le RatioScan 12/6 de la marque est complètement opérationnel avec la Ligne 100. L’identification des couleurs digitale permet de reproduire l’ensemble des teintes présentes sur le marché. Les résultats obtenus avec le spectrophotocolorimètre sont envoyés instantanément sur les balances informatisées et les logiciels de gestion.

Enfin en parallèle de cette nouvelle gamme de produits, les clients de Ligne 100 bénéficient d’une large gamme d’outils et de services pour optimiser les processus à tous les niveaux et faciliter le travail quotidien. Baptisées « Solutions Signatures », elles incluent Mix100, Solve100, Perform100 et ECOcert100.