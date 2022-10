Glasurit officialise son partenariat avec l’Association Européenne des Concessionnaires Peugeot

Ce nouveau partenariat renforce les liens historiques et la confiance mutuelle existant entre Glasurit et les réseaux de concessions automobiles Peugeot en Europe. Ce rapprochement permettra entre autres de faire bénéficier aux affiliés de l’AECP des toutes dernières innovations de Glasurit en matière de produits éco-efficients et biosourcés, de support technique et de services de conseil, ou encore d’innovations digitales.

On parle ici notamment de la ligne 100, une gamme de peinture de réparation efficients et respectueux de l’environnement mais aussi de Refinity, une nouvelle plateforme numérique basée dans le Cloud qui centralise et facilite grandement les opérations quotidiennes des ateliers de carrosseries.

« Il s’agit d’un partenariat historique pour l’AECP et nous sommes fiers du support et de la confiance de Glasurit. Au travers de cette collaboration, nous souhaitons proposer les dernières innovations de la marque à l’ensemble des réseaux Peugeot que nous représentons. Glasurit reste un acteur majeur de l’industrie de la peinture automobile qui développe des produits selon les plus hauts standards. La qualité de leurs produits combinée à des processus d’application simplifiés et optimisés apporteront une réelle plus-value à nos concessionnaires et ateliers de carrosserie. » note André Figueiredo, président de l’AECP.