Glasurit reste la marque de peinture préférée des collectionneurs

Glasurit, la marque de peinture premium de BASF, vient de prolonger son partenariat avec la Fédération internationale des véhicules anciens (Fiva) pour trois années supplémentaires. Depuis 2016, la marque est le conseiller technique exclusif pour les sujets liés à la peinture de la Fiva et ses 2 millions de membres à travers le monde. L'objectif principal de cette collaboration est de donner accès aux meilleures solutions de réparation et de restauration aux propriétaires de voitures anciennes.

« Avec Glasurit, nous avons un partenaire passionné qui soutient la Fiva avec ses compétences et ses relations commerciales. Il s'agit d'un véritable partenariat avec une implication profonde dans le travail des commissions de la Fiva », commente Tiddo Bresters, président de la fédération.

Pour Uta Holzenkamp, présidente de la division Coatings de BASF : « Le partenariat avec la Fiva est une réussite à long terme pour les deux parties. Il démontre la valeur ajoutée de la peinture haut de gamme dans la préservation des véhicules anciens. Nous savons que les amateurs de voitures du monde entier aiment leurs véhicules historiques. De plus en plus de passionnés de voitures demandent une remise à neuf de la couleur d'origine et un service après-vente de qualité. »

Grâce à la collaboration avec Glasurit, la Fiva peut mettre en relation les propriétaires de voitures de collection qui recherchent des solutions de peinture réalisables avec un réseau d'ateliers de carrosserie spécialisés et certifiés. Ces experts aident à retrouver une couleur d'origine ou à préserver ou réparer soigneusement une peinture vieillie.