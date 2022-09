Glasurit sera présent à Automechanika

Le premier jour, dès l’ouverture des portes, Glasurit/Farécla proposeront un atelier sur la numérisation et la peinture qui aura lieu sur le stand de Glasurit (GAL 1 A01) où une cabine de peinture complète sera installée. Grâce à cet atelier, les participants découvriront les synergies possible entre numérisation et artisanat en réparation carrosserie.

Comme sur l'édition précédente, le salon Automechanika accueillera à nouveau le concours international "Body & Paint" dans lequel les professionnels de la carrosserie s'affronteront. Deux peintres carrossiers y représenteront la marque : René Werl de Flensburg et Holger Schmidt de Hattingen qui a obtenu la seconde place l'année dernière. Glasurit sera représenté dans la Networking Lounge du hall 11.1 stand D64F où les capots y seront exposés. En parallèle, Werl et Schmidt expliqueront aux visiteurs les techniques et les produits utilisés durant les épreuves.

Enfin sur le stand du hall 12.0 B11, commun de Glasurit et de l'Association centrale de la carrosserie et de la technique automobile (ZKF), les carrossiers et les propriétaires de voitures anciennes pourront échanger des idées et partager des informations. Ce stand sera consacré aux affaires privées concernant les voitures de collection et le réseau de carrossiers Glasurit.