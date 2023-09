Glinche Automobiles inaugure un centre de préparation VN à Ecommoy

À l’heure de la concentration dans le monde de la distribution automobile, le négociant sarthois a su depuis bientôt six décennies, se faire une place dans le commerce automobile, et ce, sans se rapprocher d’aucun constructeur. Une recette payante puisque l’entité ne cesse de se développer au gré du temps et des générations.

Si le groupe Glinche Automobiles perdure dans la ville d’Ecommoy (72) depuis 1966, c’est grâce à Michel Glinche et au travail de ses descendants. Car à l’origine, cette entreprise familiale d’une cinquante de collaborateurs n’était qu’un petit garage, spécialisé dans l’entretien et la réparation, également connu pour son activité d’agent Chrysler. Dans les années 80, le site déménage sur la Route du Mans, toujours à Ecommoy, afin de soutenir les ambitions de développement de son fondateur, mais aussi pour gagner en visibilité puisqu’il longe la départementale reliant Le Mans à Tours. C’est en 1988 que démarre l’activité d’import de véhicules (VP/VU), devenue au cours des 35 dernières années, le cœur de métier de l’entreprise. Aujourd’hui, les ventes à marchands représentent 50 % des transactions du groupe (complétées par 30 % de ventes aux professionnels et 20 % aux particuliers). En 2022, Glinche Automobiles a écoulé 4 000 unités, toutes typologies de véhicules confondues.

Après plusieurs années comme agent Peugeot, la famille de négociants automobile souhaite plus que tout conserver son indépendance. « Nous ne sommes chapeautés par personne, confirme Lucas Glinche, âgé de 25 ans, qui incarne la troisième génération. Quand on voit des groupes de distribution qui sont implantés dans le réseau de certaines marques depuis des années, et qui perdent leur panneau du jour au lendemain, car leurs contrats ne sont pas renouvelés... C’est difficile. C’est pourquoi nous n’avons aucunement le souhait d’intégrer un réseau de distribution à ce jour ».

Se structurer pour l’avenir

En 2008, Michel Glinche cède son affaire à ses fils, Hervé et Christophe Glinche, qui la co-dirigent encore aujourd’hui. Dernièrement, ils lui ont donné un coup d’accélérateur en lui conférant la dimension de groupe. Pour ce faire, ils ont recruté Julien Barreau en tant que directeur général, puis ont créé quatre marques distinctes pour séparer leurs activités : Garage Glinche AD Expert a vu le jour en 2022 (entretien et réparation automobile), suivi cette année d’En Route Michel (location longue durée pour les professionnels) et Glinche Sport & Classic. Cette dernière est dédiée à la vente de voitures à caractère sportif, haut de gamme ou de collection. « Depuis 20 ans, nous vendons des véhicules sportifs haut de gamme à Ecommoy, sous l’impulsion d’Hervé Glinche, poursuit Lucas Glinche. Plusieurs nouveaux projets sont nés, et cette activité a été un peu délaissée. Au fur et à mesure, nous avons vu les volumes réduire et la rotation des stocks était plus lente. Nous avons donc hésité entre l’arrêter ou la poursuivre de manière structurée, avec de vrais objectifs. C’est évidemment la deuxième option que nous avons retenue ».

Ainsi, les dirigeants ont eu l’opportunité de s’installer au cœur du Technoparc du circuit des 24 Heures du Mans dans un bâtiment de 1 200 m². Entièrement repensé et plongé dans l’ambiance du sport automobile pour lequel toute la famille vibre, le point de vente accueille ses clients depuis le 4 septembre 2023. Recherche, achats et ventes de véhicules, accompagnement sur les offres de financement, et suivi entretien/après-vente sont les différentes missions qui incombent Lucas Glinche, propulsé à la tête de l’entité Sport & Classic en juin dernier. « A Ecommoy, nous étions très spécialisés sur la marque Porsche. Dans ce nouveau bâtiment, nous souhaitons garder cette ligne directrice, tout en proposant des produits plus exotiques et moins courants comme Aston Martin, Mercedes, Audi, BMW, Maserati, Alfa Romeo ou encore Ranger Rover ». Si cette activité annexe était auparavant à l’étroit avec une capacité de stockage de 8 véhicules, le nouveau site peut facilement en contenir jusqu’à 40. Lucas Glinche aimerait concrétiser cent ventes annuelles, et compte notamment sur la solide réputation du groupe et le passé historique du lieu pour y parvenir. « Les moteurs Huger ou encore le OAK Racing de Jacques Nicolet comptent parmi les références du sport automobile qui font que ce bâtiment et le Technoparc résonnent aux oreilles des passionnés aujourd’hui. Ils sont heureux qu'on s'investisse dans le patrimoine automobile local. Aussi, la présence du circuit nous permet de créer tout un univers et une vraie expérience client autour. C’est une terre de sport automobile, c'était donc logique pour nous de s’implanter ici ».

Une période riche en nouveaux projets

Pour soutenir le développement du pôle Sport & Classic, le groupe va inaugurer le 1er octobre 2023 l’ouverture d’un centre de préparation VN à Ecommoy. Les véhicules mis en vente via Glinche Automobiles et Glinche Sport & Classic y seront préparés avant d’être présentés aux clients. Construite sur une surface de 5 000 m², la nouvelle structure est le fruit de plusieurs années de travail. Sa direction a été confiée à Maude Glinche, 33 ans, petite-fille de Michel Glinche. Aujourd’hui, l’ancien petit garage sarthois s’étend sur 10 hectares.