Global Auto Pièces, nouvelle franchise indépendante de distribution de pièces

Après API de Doyen et Pièces Auto d’Alliance Automotive Group, une troisième franchise de distribution de pièces détachées a vu le jour : Global Auto Pièces. Un premier magasin a ouvert ses portes à Rennes. Un second devrait ouvrir à Sausheim près de Mulhouse en octobre prochain, suivi par un troisième magasin à Alençon début 2024.

L’ambition du réseau est d’implanter sur le territoire 20 magasins à fin 2024 et 60 centres à l’horizon des 5 ans. Chaque magasin, à dimension humaine, est animé par 3 ou 4 personnes : un responsable, un commercial, un vendeur et un livreur-magasinier.

« Global Auto Pièces est une franchise de magasins de proximité spécialisée dans les pièces détachées, les pneus, la peinture et les produits et matériel de garage. Cette large offre multimarque cible les professionnels de l’automobile tels que les MRA, les agents de marque, les concessions, les marchands de VO et les collectivités territoriales. Elle cible également les particuliers avec de la vente au comptoir. La franchise s’appuie sur 3 valeurs : le familiale, l’indépendance et l’expertise » explique Josselin Hardé, responsable du développement et de l’animation de l’enseigne. Les magasins s'adressent aussi aux particuliers.

Pour mieux comprendre la genèse de l’enseigne, il faut se rendre sur son site Internet. On y apprend que l’aventure Global Auto Pièces a démarré il y a tout juste 2 ans avec la rencontre de Jean-Philippe Moyet, président du groupe Distri Cash, et de Jean-Philippe Péguenet, multi-entrepreneur, dirigeant-fondateur du groupe Autowin qui possède Bretagne Pièces Auto 35 devenu le premier magasin Global Auto Pièces. Objectif commun : devenir un acteur indépendant majeur de la pièce de rechange. Le 31 mars 22, l’enseigne Global Auto Pièces est créée. Avec l’aide de partenaires équipementiers, distributeurs, collaborateurs du groupe et de spécialistes de la franchise, ils ont organisé le lancement du réseau.

Plus d’informations à venir dans Décision Atelier