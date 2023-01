Global Battery Alliance dévoile ses premiers « Passeports Batterie »

Avec l’électromobilité, la production de batteries va croitre de manière exponentielle. Un défi pour l’environnement et la planète. Selon une étude de McKinsey, l'ensemble de la chaîne des batteries lithium-ion, de l'extraction au recyclage, pourrait croître de plus de 30 % par an de 2022 à 2030, date à laquelle elle atteindrait une valeur de plus de 400 milliards de dollars et une taille de marché de 4,7 TWh, soit 1% de la consommation annuelle de la France.

Pour gérer les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance d’une industrie en pleine expansion, la filière souhaite mettre en place le principe d’un Passeport Batterie. C’est l’organisation Global Battery Alliance* (GBA) qui a en charge de le mettre au point avec comme finalité de rendre cette industrie plus transparente « en collectant, en échangeant, en rassemblant et en communiquant des données fiables entre toutes les parties concernées du cycle de vie des batteries » explique GBA.

Ces données concernent la provenance des matériaux, la composition chimique et l'historique de fabrication, ainsi que les performances en matière de durabilité. Les données sont partagées dans le Cloud par toutes les parties prenantes de la chaine de valeur et accessible à partir d’un QR code apposé sur la batterie. « Le Passeport Batterie est un instrument clé pour la mise en œuvre d'une vision globale de chaînes de valeur durables, responsables et circulaires, basée sur des données standardisées, comparables et auditables » commente l’organisation.

Premières réalisations concrètes

Ce Passeport, qui se veut mondial, doit fournir, aux utilisateurs finaux un sceau de qualité basé sur les performances de durabilité de la batterie. Pour établir son contenu, la GBA a mobilisé toute les parties prenantes, de l’industrie minière à l’industrie automobile. Le 18 janvier dernier, lors du Forum économique mondial de Davos, GBA a montré les dernières avancées de son Passeport qui incluent des données d'Audi, de Tesla et de leurs partenaires. Ce principe de Passeport a été retenu dans le règlement Européen concernant les batteries. Il deviendra une exigence d’ici 2026.

Exemple 1 Tesla (Batterie LG)

Exemple 2 Audi (Batterie SDI Samsung)

Exemple 3 Audi (Batterie CATL)

* Organisation mondiale, dont le bureau est basé aux USA, Global Battery Alliance fédère 120 membres concernés par la production de batteries (industriels, Gouvernements, universités et ONG). Son fondement est de mobiliser pour garantir que la production de batteries soit verte, protège la santé et les droits de l’homme. Font partie de cette Alliance des marques comme Audi, BASF, CATL, Eurasian Resources Group, Glencore, LG Energy Solution, Umicore, Tesla ou encore Volkswagen AG.