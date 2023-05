GM débauche un ancien d’Apple pour son business de logiciels

Le groupe américain General Motors annonce le recrutement de Mike Abbott, un ancien dirigeant d’Apple, pour superviser ses différentes divisions de logiciels. Le développement d’offres d’abonnement et de services est à l’agenda de GM.

General Motors annonce l’arrivée de Mike Abbott, un ancien dirigeant d’Apple, pour diriger ses différents business de logiciels. Une étape importante alors que le groupe automobile américain entre dans l’ère du software defined vehicle. Sa prise de fonction interviendra dès le 22 mai 2023.

Avec les véhicules définis par logiciels, GM veut accélérer le time to market de ses voitures électriques

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de note transformation technologique avec l’ambition de développer plus rapidement de nouveaux modèles électriques », souligne Mary Barra, présidente de GM.

Chez Apple, Mike Abbott était l’un des grands spécialistes des services reposant sur le cloud, notamment iCloud, iMessage ou Private Relay, mais aussi des échanges mails et de la sécurité des comptes. Auparavant, il avait travaillé chez Twitter et Palm.

On peut rappeler qu’il y a deux ans, Ford Motor Company avait fait appel à Doug Field, le responsable du programme Apple car, pour superviser ses systèmes de technologies embarquées et avancées.

GM a enregistré un bon premier trimestre 2023

GM a publié de bons résultats financiers au titre du premier trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires en hausse de 11,1 % via ses marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac et ses coentreprises Baojun et Wuling. Mary Barra a d’ailleurs revu la guidance 2023 du groupe à la hausse.

Mike Abbott rejoint GM en mai 2023.