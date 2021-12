Gomecano s’implante en région parisienne

Après un premier tour de table de 420 000 euros en 2019, suivi d’une importante levée de fonds de Série A en septembre 2021, portant sur 2 millions d’euros, Gomecano avait clairement affiché ses ambitions de développement en France, en attendant l'Europe en 2022. Après la région lilloise, officialisée il y a moins d’un mois, Gomecano annonce cette fois son déploiement dans la région parisienne, une zone de chalandise naturellement très importante avec des millions de clients potentiels.

« Gomecano.com permet d’entretenir son véhicule à une adresse que le client choisit ; ce n’est plus la voiture qui va chez le mécanicien, c’est le mécanicien qui vient à la voiture ! Le petit plus ? Les mécaniciens connaissent parfaitement Paris et sa région, ce qui leur permet d’intervenir rapidement », souligne Alexandre Nivesse, cofondateur de Gomecano.com, en citant des villes comme Argenteuil, Créteil, Versailles, etc.

Rappelons que gomecano.com propose un service de mécanique itinérant, grâce à un réseau de mécaniciens indépendants, ce qui permet d’offrir des tarifs compétitifs et une grande flexibilité. Une offre professionnelle est aussi proposée pour la clientèle des flottes (La Poste, Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nord…). Mathias Boutsen, cofondateur de Gomecano.com, rappelle aussi que l’entreprise a noué un partenariat avec le constructeur Aiways.