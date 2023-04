Goodyear "chausse" la Lancia PU+RA HPE

D’un côté un manufacturier qui célèbre cette année son 125e anniversaire et de l’autre un constructeur automobile attaché à relancer sa marque à travers l’image d’un concept-car 100% électrique. Une collaboration manifestement réussie qui malheureusement porte le nom peu flatteur de Lancia Pu+Ra HPE.

La Lancia Pu+Ra HPE est la première voiture de la nouvelle ère de la marque, 100% électrique. C’est la vision que souhaite porter le constructeur italien en termes de design intemporel, de sensation de bien-être "home feeling", de durabilité, d'électrification et de technologie.

Pour ce véhicule et selon le souhait de son concepteur, Goodyear a développé un pneumatique unique. Une enveloppe dont le design personnalisé des flancs offre une intégration progressive de la jante du véhicule avec le pneumatique, ajoutant au design moderne et haut de gamme du concept-car. Le flanc du pneumatique très aérodynamique participe à l'efficacité énergétique du concept-car. De plus, sa construction spécifique lui permet de résister au couple instantané du moteur électrique.

Laurent Colantonio, senior-directeur de la technologie des pneumatiques tourisme de Goodyear EMEA explique : « Goodyear célèbre cette année ses 125 ans ! C’est un formidable moment pour être partenaire de Lancia, pour la renaissance de cette marque iconique. Nous sommes deux pionniers de l’automobile ensemble, chacun à un moment important de son histoire. Nous sommes heureux d’avoir collaborer avec Lancia sur ce pneu concept qui nous a fait sortir des sentiers battus en matière de personnalisation, d'aérodynamisme et de design. Il était essentiel de marier notre expertise technique à celle de Lancia pour obtenir une fusion entre le pneumatique et la jante sans rupture pour améliorer l'efficacité énergétique tout en étant esthétique. »