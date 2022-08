Goodyear équipe la Renault Megane E-Tech

La gamme Goodyear EfficientGrip Performance équipe désormais les trois quarts des Megane E-Tech sorties de l'usine. Au total, cinq pneumatiques et dimensions ont été choisis comme équipement d'origine, comme le pneu été Goodyear EfficientGrip Performance 2 en 195/60R18 et le Goodyear EfficientGrip Performance, en 215/45R20, qui affiche une résistance au roulement faible de 5,7kg/t, une adhérence sur sol mouillé, ainsi que des distances de freinage réduites. EfficientGrip Performance 2 permet aussi d'augmenter le kilométrage. En option, le pneu toutes saisons Vector 4Seasons Gen-3 est disponible dans les deux dimensions. Le marquage R sur les flancs des pneus indiques qu'ils ont été spécialement sélectionnés et homologués par Renault. Les pneumatiques arborent également EDT, soit Electric Drive Technology, de Goodyear prouvant qu'ils sont dédiés à l'équipement d'origine de véhicules électriques.

Pour mémoire, les livraisons de la Megane E-Tech ont débuté au premier trimestre 2022 et la production en novembre dernier à Douai. Le nouveau modèle est doté d'un moteur électrique de 145kg qui produit 96kW (130ch) ou 160kW (218ch) selon les spécifications, développé par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La batterie de 110 mm d'épaisseur s'adapte à la plateforme CMF-EV de Renault, ce qui abaisse la hauteur de la voiture, et elle disponible en 40kWh (jusqu'à 300km d'autonomie) ou 60kWh (jusqu'à 470km d'autonomie).