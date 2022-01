Goodyear et Here s'associe pour la maintenance prédictive des pneus

Goodyear intègre désormais les services de localisation Here dans sa solution de gestion de flotte Goodyear Total Mobility. L'objectif est de minimiser le temps d'immobilisation des véhicules et à rendre les flottes plus efficace en perfectionnant la maintenance prédictive des pneumatiques. Les opérateurs de flottes et les prestataires de services Goodyear en Europe peuvent désormais localiser un véhicule qui a besoin d'une intervention et le diriger vers l'atelier le plus proche. Grégory Boucharlat, vice-président commercial Europe chez Goodyear, indique : « La technologie de localisation Here apporte une valeur indéniable aux utilisateurs de Goodyear Total Mobility. Dans les opérations quotidiennes de gestion de flotte, chaque minute compte et le fait de pouvoir localiser rapidement et précisément un véhicule est essentiel pour minimiser les temps d'arrêt. La collaboration avec Here nous permet d’exploiter toute l’intelligence des données pour des résultats efficaces et durables. »

Par ailleurs, le pneumaticien utilise Here SDK (software development kit), et permet ainsi aux conducteurs professionnels et aux opérateurs de disposer d'une application mobile qui gère la maintenance de manière simple et intuitive. Cette dernière est un ensemble d'interfaces de programmation qui donne accès aux principaux services Here, comme la navigation embarquée, les alertes trafic ou les fonctions de gestion de flotte. Enfin, Here SDK propose aussi des cartes vectorielles dans plus de 190 pays et en soixante langues, avec une taille de données cartographiques optimisée.