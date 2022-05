Goodyear inaugure une nouvelle usine pilote en Europe

Goodyear Tire & Rubber Company a inauguré le 5 mai 2022 nouvelle usine de production à Dudelange, au Luxembourg. Le site est aussi un laboratoire industriel 4.0 pour le fabricant de pneumatiques américain.

« Il bénéficie d’une nouvelle méthode de production basée sur des petites séries de pneumatiques ultra-haute performance (UHP) et ultra ultra-haute performance (UUHP) pour grands diamètres de jantes. Goodyear pourra produire des pneumatiques quatre fois plus rapidement qu’au cours d’un cycle de production classique et ainsi répondre aux demandes des clients rapidement et efficacement », explique un porte-parole du groupe.

Le site répond à des besoins de première monte et de remplacement

La demande croissante des constructeurs automobiles pour l’équipement d’origine de pneumatiques à grands diamètres de jantes, ainsi que la diversité des modèles de véhicules et des options disponibles pour les conducteurs, génèrent un besoin grandissant de développer et de produire efficacement des pneumatiques UUHP premium en petites quantités, sur demande, pour le marché du remplacement et des équipements d’origine.

« Cette nouvelle méthode nous donnera un avantage concurrentiel en visant une qualité et une réactivité à l’échelle mondiale », ajoute Chris Helsel, senior vice-président, directeur des opérations mondiales et de la technologie de Goodyear. Le groupe a recruté 90 nouveaux profils pour répondre à ce nouveau degré d’exigence et 20 embauches de techniciens électromécaniciens supplémentaires sont prévues dans les prochains mois.

Goodyear renforce ainsi sa présence historique au Luxembourg où il dispose aussi d’un Centre d’innovation à la pointe des méthodes numériques à Colmar-Berg.

