Goodyear lance son nouveau pneu hiver UltraGrip Performance 3.

Goodyear s’apprête à introduire sur le marché français sa nouvelle génération de pneu hiver. Baptisé UltraGrip Performance 3, il remplace l’UltraGrip 9+ et l’UltraGrip Performance+. Une rationalisation bienvenue sur un segment qui n’a jamais réellement décollé et qui se retrouve aujourd’hui dépassé par les gommes toutes saisons. Ainsi, en 2022, le pneu hiver a représenté 12 % des ventes globales sur le marché tourisme, camionnette, 4x4 (TC4) selon les données du Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP). Un volume en baisse de 24,7 % par rapport à l’année précédente. Au contraire, les ventes d’enveloppes toutes saisons ont augmenté de 20,5 %, pour atteindre 27 % des volumes globaux. Malgré ce repli, le pneu hiver conserve son intérêt pour les manufacturiers et les distributeurs. En effet, la perte de terrain des marques premium ressentie sur le marché total est moins présente sur cette typologie de gomme. Selon les données du panel GfK communiquées par Goodyear, les manufacturiers premium détenaient 66 % des ventes de pneus hiver l’année dernière, pour 26 % en marques B et 8 % seulement en marques d’entrée de gamme. Dans un contexte inflationniste, le prix moyen des enveloppes hiver a atteint 124 euros TTC, loin devant les 101 euros des gommes toutes saisons et les 96 euros des pneus été. La valeur constitue donc l’un des atouts et des enjeux de cet UltraGrip Performance 3.

Un pneu pour tous les véhicules

L’une des particularités de Goodyear repose sur sa stratégie de pneu unique pour véhicule thermique et véhicule électrique. Un positionnement qui n’est pas partagé par ses concurrents premium. Cet UltraGrip Performance 3 arrive donc fort de 94 dimensions, dont 13 nouvelles, liées à de nouveaux modèles de véhicules et au comblement de quelques trous dans la gamme précédente. La gamme s’étendra donc dès septembre du 14 au 21 pouces, pour des modèles aussi divers que la Toyota Aygo X ou la Tesla Model S Plaid. Pour ce pneu, Goodyear a donc choisi de privilégier la performance sur neige mais aussi sur sol mouillé et sec. Une stratégie établie suite à l’étude des attentes des consommateurs en matière de pneu hiver. Bien noté dans les premiers tests du TÛV SÛD, cet UltraGrip Performance 3 devra trouver sa place sur un segment fortement impacté par les conditions météorologiques et l’application plus ou moins ferme de la loi montagne.