Goodyear ne cède pas à la stratégie du pneu spécifique au véhicule électrique

Goodyear lance sur le marché français son nouveau pneu été Eagle F1 Asymmetric 6. Une enveloppe UHP (ultra-haute performance) conçue pour un large panel de véhicules. Proposé en 59 dimensions d’ici à l’été, ce pneumatique répond aux exigences de modèles variés, allant des berlines compactes aux coupés à vocation sportive. La course au poids et à la puissance sur tous les niveaux de gamme pousse le marché du remplacement vers des dimensions importantes. Si les plus forts volumes restent en 16 pouces de diamètre, les plus fortes hausses se concentrent à partir de 17 pouces. Cette tendance globale se traduit par l’adoption d’enveloppes UHP sur un nombre croissant de voitures. Pour répondre à cette évolution, le nouveau Eagle F1 Asymmetric 6 est disponible de 17 à 22 pouces. Parmi les nouvelles technologies introduites sur cette gomme, Goodyear propose la technologie EV Ready. Un élément qui traduit une orientation stratégique importante pour le manufacturier.

Stratégies divergentes

Les évolutions réglementaires poussent l’industrie automobile vers le 100 % électrique. L’offre s’élargit depuis quelques années et les ventes commencent à décoller dans plusieurs marchés, dont la France. Les manufacturiers doivent suivre cette évolution en proposant des pneus qui répondent aux spécificités de ces voitures. Cependant, les choix stratégiques, commerciaux et marketing divergent selon les fabricants. Certains développent des gammes de pneus spécifiques aux véhicules électriques. Leurs caractéristiques et leurs dimensions répondent ainsi aux besoins de ces voitures et aux attentes de leurs propriétaires. Ainsi, les éléments clés sont une faible résistance au roulement, un poids allégé et un niveau sonore réduit. Autant de caractéristiques qui s’ajoutent aux prérequis en matière de tenue de route et de freinage. Pour Goodyear, tous ces paramètres restent valables pour les véhicules électriques et thermiques. Un point de vue qui se traduit par l’intégration de toutes ces caractéristiques dans chacun de ses pneus.

Technologie EV Ready

Le nouveau Eagle F1 Asymmetric 6 adopte l’appellation EV Ready. Un terme qui regroupe plusieurs technologies particulièrement adaptées aux véhicules électriques. La première est une réduction des bruits de roulement de 1 à 2 décibels selon les dimensions, par rapport à la génération précédente. Cette enveloppe est également moins lourde que la précédente, présente un meilleur aérodynamisme sur ses flancs et comporte un nouveau mélange de gommes qui abaisse la résistance au roulement. « Les caractéristiques intéressantes pour les véhicules électriques le sont aussi pour les véhicules thermiques », constate Stéphanie Caramico, directrice marketing pour les pneus tourisme de Goodyear France. Une stratégie qui a aussi le mérite d’économiser des coûts importants dans un contexte délicat.