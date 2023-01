Goodyear présente un pneu composé de 90 % de matériaux durables

Goodyear vient de présenter un pneu de démonstration composé à 90 % de matériaux durables. Une enveloppe qui a passé les homologations réglementaires et tests internes mais qui ne sera pourtant pas commercialisée. L’objectif consistait à obtenir une résistance au roulement inférieure à son homologue composé de matériaux traditionnels. Le pari a été gagné par le manufacturier mais il reste encore du travail avant de passer à une fabrication en série. L’enjeu porterait sur le niveau de production nécessaire de ces composants pour assurer des volumes importants. En attendant, Goodyear commercialisera cette année une enveloppe composée à 70 % de matériaux durables. Cette dernière avait été présentée à l’état de prototype en janvier 2022. Le but ultime du manufacturier américain reste la commercialisation du premier pneu 100 % durable d’ici à 2030. Les dernières marches sont souvent les plus difficiles à franchir et tous les grands manufacturiers sont engagés dans cette course.

17 ingrédients dans 12 composants

Le pneu de démonstration présenté en ce début d’année comprend 17 ingrédients dans 12 de ses composants. Il contient notamment 4 types différents de noir de carbone, produits à partir de méthane, de dioxyde de carbone, d’huile végétale et d’huile de pyrolyse issue de pneus en fin de vie. Il recourt également à de l’huile de soja, à de la silice issue de cendres d’écorces de riz, à du polyester issu de bouteilles en plastique, à des résines de pin bio-renouvelables, à des câbles en acier à haute teneur en matières recyclées produits en four à arc électrique (EAF) et à des polymères provenant de matières premières bio et bio-circulaires. Des ingrédients dont certains restent encore produits dans des quantités insuffisantes pour répondre à des besoins industriels importants. L’étape intermédiaire des 70 % devrait constituer une marche importante pour le manufacturier et ses fournisseurs.