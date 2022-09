Goodyear présente un pneumatique réalisé à partir de matériaux renouvelables

Goodyear a intégré 63 % de matériaux renouvelables à son nouveau pneumatique de démonstration pour poids lourds. Ce dernier comprend en tout quinze ingrédients renouvelables sur les 20 composants du pneu. Parmi les quinze ingrédients, on retrouve notamment :

Le noir de carbone , utilisé dans les pneumatiques pour le renforcement du mélange de gommes et pour aider à augmenter leur durée de vie. Le nouveau pneu de démonstration comporte quatre noirs de carbone à partir de différents produits, dont l’huile végétale, l’huile de pyrolyse de pneu en fin de vie, la capture et de conversion de dioxyde de carbone et un procédé de pyrolyse du méthane à faible teneur en carbone.

, utilisé dans les pneumatiques pour le renforcement du mélange de gommes et pour aider à augmenter leur durée de vie. Le nouveau pneu de démonstration comporte quatre noirs de carbone à partir de différents produits, dont l’huile végétale, l’huile de pyrolyse de pneu en fin de vie, la capture et de conversion de dioxyde de carbone et un procédé de pyrolyse du méthane à faible teneur en carbone. L' huile de colza biosourcée , qui vient remplacer des huiles à base de pétrole.

, qui vient remplacer des huiles à base de pétrole. La silice de ce pneu de démonstration est produite à partir de cendres de balles de riz .

. Le polyester recyclé est issu de déchets plastiques.

« Le développement de notre offre intégrée de pneumatiques et de solutions de mobilité sous l’égide de Goodyear Total Mobility peut soutenir davantage nos clients sur le marché exigeant du transport et les aider à atteindre leurs propres objectifs de durabilité. Goodyear s’engage dans le développement de produits et de solutions qui contribuent à soutenir les ambitions et les aspirations de nos partenaires commerciaux à être plus compétitifs, plus efficaces et plus durables », souligne Grégory Boucharlat, vice-président de la division des pneumatiques industriels de Goodyear Europe.

Ainsi fabriqué à partir de matériaux sourcés et renouvelables, ce pneumatique de démonstration offre une faible résistance au roulement et reste entièrement rechapable. De plus, il est étiqueté "A" en efficacité énergétique à l'échelle européenne. À plus ou moins long terme, il pourrait être connecté et surveiller un ensemble de paramètres de la santé des pneumatiques.