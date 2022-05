Goodyear promet un pneu sans air et durable pour 2030

Les pneumatiques n’échapperont pas aux évolutions technologiques de l’automobile et à la manière de consommer l’automobile. Les manufacturiers travaillent à réinventer les pneumatiques pour les rendre durable à l’image du pneu sans air et sans entretien que Goodyear destine en priorité aux véhicules autonomes, récemment présenté à la presse.

Les pneumatiques « non-pneumatique » du fabricant sont composés de trois éléments : la shearband (ceintures et bande de roulement), la structure de liaison (connecting web) et la jante. C'est la structure de liaison qui fait toute la différence, car c'est cette structure associée à la « shearband » qui supporte le poids du véhicule et donne au pneumatique sa souplesse. « C'est une architecture qui permet de supporter et de suspendre le poids du véhicule par le haut. Vous en avez besoin pour ressentir la douceur et souplesse que vous avez avec un pneumatique gonflé à l'air » explique Michael Rachita, responsable du programme des pneumatiques non-pneumatique de Goodyear.

De par la structure de la bande de connexion, le pneu peut rouler normalement, même si quelque chose lui arrive. Et pour ceux qui douteraient du confort apporté par un tel pneumatique sans air, le responsable explique que : « le confort est un domaine où les pneus sans air ont un avantage car vous pouvez transporter plus de charge plus facilement ».

Si le confort de ces pneus sans air semble être au rendez-vous, l’adhérence et le bruit ne semblent eux pas encore au top. Selon une information de l’AFP, ces pneus ont été testés sur 120.000 kilomètres, jusqu'à 160 km/h, dans la chaleur comme dans la neige, sans dommages majeurs.

Ce pneu 100 % durable et sans entretien devrait faire son apparition sur le marché d'ici 2030.

