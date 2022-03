Goodyear va moderniser l’usine d’Amiens via le plan de relance automobile

The Goodyear Tire & Rubber Company annonce un projet de plan de modernisation sur cinq ans de son usine de production de pneumatiques située à Amiens Sud : « Ce projet vise à renforcer la compétitivité de l’usine grâce à un haut niveau de digitalisation, d’automatisation et de modernisation des équipements pour une production plus durable et innovante de pneumatiques premium à haute valeur ajoutée pour les véhicules de tourisme, y compris ceux pour les voitures électriques et hybrides ».

Préserver les 800 emplois du site

Au niveau financier, le projet prévoit un investissement de 148 millions d'euros soutenu par le plan de relance automobile du gouvernement, par le biais d'un prêt et de subventions publiques de 44,6 millions d'euros. Ce projet doit permettre de préserver l’emploi des 800 salariés du site pendant une période de dix ans et comprend aussi d’importants dispositifs de formation.

La cicatrice des « Goodyear » d'Amiens Nord

« L’industrie automobile connaît des changements inédits qui transforment également l’industrie du pneumatique », explique Pierre-Jean Eraud, président de Goodyear France. Et de poursuivre : « Nous travaillons avec les pouvoirs publics depuis plus d'un an sur ce projet, confirmant l’engagement de Goodyear pour promouvoir les opportunités pour ses équipes et l’attractivité de la région ». Le projet doit encore recevoir l’aval de la Commission européenne et des instances du personnel. Rappelons que la ville et sa région sont encore marquées par l’épisode du site d’Amiens Nord et la résistance de ses « Goodyear ».