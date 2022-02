Google Auto constate une hausse du nombre de visites dans les concessions automobiles

A l’occasion d’un atelier organisé en ligne, Google Auto a dévoilé quelques faits saillants d’une étude récemment réalisée sur les usages de consommation automobile en France. Sans surprise, l’immense majorité des Français ont recours au canal digital pour initier leur recherche de voiture, 89% pour un véhicule neuf et 88% pour un véhicule d’occasion. « Le volume de recherches automobiles est en progression de 10% sur notre moteur de recherche », pointe aussi Léna Boustany, Industry manager Automotive & Retail Auto chez Google.

L'importance grandissante du positionnement search

Le moteur de recherche est donc bel et bien central, ce qui intime aux marques et aux concessionnaires automobiles d’apporter un soin particulier à leur positionnement en search, y compris local.

Par ailleurs, la durée moyenne entre la recherche d’information et l’achat a tendance à se raccourcir, moins d’un mois pour 59% des profils pour le véhicule neuf et 65% des profils pour le véhicule d’occasion.

En outre, le parcours client phygital se confirme, car ils sont 91% à déclarer avoir acheté en concession pour le véhicule neuf et 90% pour le véhicule d’occasion. Google Auto constate d’ailleurs que le nombre de visites en concession avant un achat est en augmentation, après un long cycle d’érosion. 1,8 visite en concession automobile pour le véhicule neuf en moyenne (contre 1,4 dans l’étude précédente), et 2 visites pour le véhicule d’occasion (contre 1,5).

Le formulaire de lead en ligne ne fait pas recette

Pour aller en concession, Léna Boustany et ses équipes constatent que le pourcentage d’acheteurs qui préparent leur visite par le biais d’un formulaire de lead en ligne sur les sites professionnels est très faible, 5% ! La majorité des consommateurs se rendent en concession (76%), téléphonent (23%) ou envoient un email (10%) pour un véhicule neuf. Pour une voiture d’occasion, les valeurs sont les suivantes : 71% se rendent en concession, 30% passent un appel téléphonique et 12% en voient un email.

Waze, un levier à ne pas négliger pour les marques et les concessions automobiles

Par ailleurs, Google a sollicité les équipes de Waze sur le sujet et il apparaît que les navigations vers des concessions automobiles sont en forte croissance par rapport à 2019 (+43%), avec des pics de demandes lors des Journées portes ouvertes (JPO). La proximité reste une valeur cardinale, car Waze révèle que la distance moyenne parcourue vers une concession est de 12,9 km (9,5 km pour un garage).

Enfin, entre l’exposition à une annonce search et une visite en concession, la durée n’est pas si ramassée qu’on a tendance à le croire : 52% dans les 7 jours qui suivent, mais aussi 28% dans les 14 jours qui suivent. « Ce sas du web to store, il faut bien l’avoir à l’esprit quand on structure ses opérations et il faut comprendre qu’il y a des points de contact digitaux à exploiter durant cette période », conclut Léna Boustany.

A lire aussi : Entretien automobile : Comment Speedy améliore ses services en ligne avec Yext ?