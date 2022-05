Goupil choisit Speedy pour l'entretien de ses VUL électriques

Speedy annonce la mise en œuvre d'une collaboration à partir de septembre prochain avec la filiale du groupe Polaris, Goupil. Avec cet accord, le constructeur de VUL électriques, compacts et dotés d'une charge utile importante, entend renforcer l'offre de maintenance de ses véhicules.

De son côté, Speedy interviendra sur le vitrage et bris de glaces pout l'intégralité de la gamme, ce qui représente actuellement 15 000 utilitaires en circulation. Le réseau aura également en charge les opérations de maintenance et de mécanique du nouveau Goupil G6 homologué pour rouler sur route ouverte, qui offre trois places assises et peut circuler jusqu'à 80 km/h pour une autonomie de 150 km. En outre, les équipes de Speedy seront formées par Goupil pour intervenir sur les trains roulants, les batteries ou encore la chaîne de traction (diagnostic et remplacement).