GP Joule passe commande de 100 véhicules hydrogène auprès de Nikola-Iveco

Commercialisant de l'énergie éolienne et solaire mais aussi de l'hydrogène vert depuis 2009, GP Joule participe à façonner un système énergétique durable et garanti 100 % renouvelable en Europe. Une mission pour laquelle l’entreprise d'outre-Rhin, qui appartient au réseau ChargePoint, a reçu le Prix allemand de la mobilité 2022 récompensant le projet hydrogène eFarm. Impliqué dans ce carburant d’avenir, GP Joule vient donc de révéler la signature d’une lettre d'intention pour une commande de 100 Nikola Tre FCEV. Celle-ci est en effet soumise à la candidature réussie de son financement par le programme de soutien allemand KsNI.

Fabriqués par la joint-venture réunissant Nikola et Iveco Group, 30 de ces 100 premiers véhicules devraient être livrés à GP Joule d'ici à 2024. Les 70 véhicules restants seront, eux, acheminés en 2025, avec la possibilité pour la société de les acquérir via le modèle de location de camions électriques tout compris d’Iveco Group, GATE (pour « Green & Advanced Transport Ecosystem »). Le constructeur italien Iveco fournira également les fonctions essentielles de maintenance et de service pour cette centaine de véhicules s'adressant à des clients opérant dans les domaines du transport et de la logistique.

De client à partenaire

Au-delà d’une simple commande de véhicules, c’est une véritable collaboration que le trio entend mettre en place. À partir de 2026, GP Joule et Iveco Group ont en effet prévu de mettre en vente des FCEV auprès de clients européens pour lesquels GP Joule fournira de l'hydrogène 100 % vert sur son réseau de stations de ravitaillement. Par conséquent, « la commande de GP Joule sera un exemple de la façon dont le Nikola Tre FCEV peut soutenir davantage les clients en Allemagne dans leur transition vers le zéro émission », explique Michael Lohscheller, P-DG de Nikola Corporation.

« En collaboration avec Nikola et Iveco, nous offrons à nos clients toutes les composantes pour un transport climatiquement neutre à partir d'une source unique : de la production et de l'achat d'hydrogène vert aux stations-service d'hydrogène, en passant par les véhicules à pile à combustible et les services qui répondent à leurs besoins. C'est la voie simple vers le transport de marchandises sans émission », estime quant à lui Andre Steinau, directeur général de GP Joule Hydrogen.