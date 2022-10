GPA devient partenaire d'Aniel Marketplace

L'entité du groupe Faubourg annonce l'arrivée de GPA, spécialise de la déconstruction et du recyclage automobile, sur sa marketplace, qui développe ainsi son offre en matière de Piec. À compter du 1er janvier 2023, le stock de GPA (90 000 pièces détachées en stock et 45 000 références d'origine constructeur et équipementier) sera ainsi intégré sur Aniel Marketplace. Les deux jeunes partenaires poursuivent ainsi leur stratégie commune de "démocratiser l'accès aux pièces issues de l'économie circulaire". Hugo Barberot, responsable commercial du groupe GPA, ajoute : « Aniel Marketplace propose une vraie solution globale, grâce à son one-stop shop, qui répond aux attentes des carrossiers. Le groupe GPA est fier d’apporter sa brique à cette offre et de mettre son savoir-faire en matière de pièces de réemploi au service de la plateforme et de ses clients. L’enjeu n’est pas seulement économique, il est aussi, pour nous, écologique et environnemental. »

Avec cette collaboration, GPA et Aniel Marketplace souhaitent mettre en avant leur complémentarité en termes d'offres, mais aussi en termes d'innovation par le digital, tout en gardant l'objectif de toucher plus de professionnels.