GPA labellisé « Vitrine Industrie du Futur »

Le groupe GPA investit depuis plusieurs années pour devenir une référence en matière de recyclage, réemploi et de valorisation des véhicules hors d'usage. Acteur reconnu de l'économie circulaire en France, GPA est aujourd'hui distingué par l’Alliance Industrie du Futur. Cette dernière a décerné au groupe familial le label « Vitrine Industrie du Futur » pour « la mise en place de son projet ambitieux de recyclage automobile et sa remarquable performance dans la chaîne de valeur en se positionnant comme un leader de la gestion de la fin de vie des véhicules ». « Pour devenir à la fois plus compétitif et plus respectueux de l’environnement, nous avons complètement repensé et reconstruit l’outil industriel familial afin d’être en parfaite cohérence avec notre objectif d’exemplarité dans les domaines de l’économie circulaire, du respect des hommes et de l’environnement. Ces transformations, qui ont nécessité de lourds investissements, ont contribué à faire de notre outil l’un des premiers d’Europe pour le recyclage des véhicules automobiles. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le label Vitrine Industrie du Futur qui est une nouvelle validation de notre stratégie et une reconnaissance de notre engagement », précise Johan Renaud, co-dirigeant du groupe GPA.

Avec le label « Vitrine Industrie du Futur », GPA rejoint le Top 100 des entreprises reconnues pour « avoir développé concrètement un projet industriel novateur et mis en œuvre des solutions technologiques et méthodologiques d’origine majoritairement française, en particulier grâce au numérique. »