GPA obtient le label Great Place to Work

Candidat pour la première fois, le recycleur automobile drômois vient d'être labellisé Great Place to Work. La certification, valable un an, a été obtenue après la consultation des salariés via un questionnaire sur leur expérience collaborateur. Sur 200 salariés, 76 % ont répondu anonymement à la sollicitation et parmi eux, 91 % considèrent GPA comme « une entreprise où il fait bon travailler ». « Nous sommes très fiers d’être labellisés Great Place to Work. Cette certification participe à la valorisation de notre marque employeur. Elle nous permet aussi de disposer d’un diagnostic fiable sur l’expérience collaborateur. Durant ces trois dernières années, nous avons mis en place de nombreuses initiatives en interne afin d’accompagner la transformation de l’entreprise. Il était important à ce moment-là de faire un pas de côté et d’étudier la perception quotidienne des employés. Les résultats livrent un bel outil d’ajustement de nos pratiques managériales et RH », commente Natacha Imbert, directrice des ressources humaines de GPA et à l'origine de la démarche.

Séduire les recycleurs de demain

Avec l'objectif de préparer la candidature au label Great Place to Work, GPA a mis en place un accompagnement en interne afin de sensibiliser l’ensemble des équipes à la démarche. Une quinzaine d’ateliers ont ainsi été organisés pour décrypter le questionnaire, qui comporte plus d’une soixantaine de questions divisées en cinq ensembles : crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité. Outre le fait que la grande majorité considère GPA comme entreprise où il fait bon travailler, 94 % se disent fiers de déclarer à d’autres qu’ils travaillent pour cette entreprise ; 95 % trouve GPA équitable. Enfin, l’attention portée aux nouveaux collaborateurs est soulignée avec une perception positive à 97 % de l’accueil qui leur est fait.

La certification permet à GPA de souligner son ambition de devenir une entreprise à mission, qui prend en compte le confort de ses collaborateurs avec une usine moderne de 17 000 m², une politique qualité-sécurité-environnement. « L’activité de recycleur prend un rôle de plus en plus important dans notre société. Pour une entreprise comme la nôtre, engagée dans l’économie circulaire et le développement durable, en pleine croissance, l’adhésion des équipes à notre projet est indispensable. L’humain est au cœur de l’ADN de notre entreprise. Son évolution est étroitement liée à l’implication des hommes et des femmes qui, au quotidien, apportent leur expertise, leur savoir-faire et leur énergie au service d’une production que nous souhaitons hautement qualitative et respectueuse de l’environnement », explique Evelyne Barberot, codirigeante de GPA. Avec l'objectif d'encourager la montée en compétences de ses salariés, mais aussi attirer de nouveaux talents, le recycleur a participé à la création d’un certificat de qualification professionnelle « démonteur automobile » dispensé par le lycée professionnel local. L’entreprise compte prochainement engager un partenariat avec l’École de la deuxième chance sous forme de mécénat de compétence.