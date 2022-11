GPA renouvelle sa flotte de camions de transport de véhicules épaves

Acteur engagé du recyclage automobile, GPA est l'un des leaders français de la pièce de réemploi de qualité auprès des particuliers et des professionnels. Le groupe annonce qu’il vient d’acquérir six nouveaux camions Scania destinés à transporter les véhicules hors d’usage qui seront traités dans l’usine de Livron-sur-Drôme.

Après avoir travaillé à l’optimisation de son système de transport des véhicules, GPA s’attaque désormais au renouvellement de sa flotte. Une démarche qui répond à la montée en puissance de son activité qui s’appuie désormais sur 22 véhicules dédiés au convoyage des véhicules hors d’usage depuis leur site d’enlèvement jusqu’à leur site de traitement à Livron-sur-Drôme.

« Nous sommes soumis à des contraintes techniques et des délais d’enlèvement des véhicules qui vont de 3 à 5 jours. Pour rationaliser et optimiser l’utilisation de ces camions-remorque, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires dépanneurs dans toute la France. Ces derniers collectent et stockent pour nous les véhicules jusqu’à l’obtention d’un lot complet qui déclenche l’envoi d’un camion », explique Emmanuel Coche, directeur de GPA Transport. « La modernisation de notre flotte est une composante de la stratégie que nous déployons pour évoluer vers un monde plus durable ».

Grâce à l’intégration de ces six nouveaux camions Scania 540S, la moyenne d’âge du parc passe de 4,5 à 3,1 ans. Et ce n’est qu’un début : sept autres camions devraient rejoindre la flotte au cours du premier semestre 2023. GPA compte ainsi avoir renouvelé 75 % de son parc à fin 2023. Une manière de maîtriser la consommation de carburants et de diminuer l’impact environnemental grâce à des matériels respectant les dernières normes en vigueur Euro 6D.

La sécurité, la fiabilité et la robustesse des camions ont aussi été déterminantes dans le choix de GPA Transport. L’entreprise s’est appuyée sur un partenariat de longue date avec RBM Rolfo dont les structures porte épaves équipent déjà l’ensemble du parc.