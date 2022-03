Grâce à la télématique, Kuantic automatise le paiement du parking en voirie

Dans un marché de la télématique en pleine accélération mais aussi fortement concurrencé par les constructeurs qui installent désormais les boîtiers en première monte, Kuantic cherche à se différencier de ses concurrents en enrichissant son panel de services connectés pour faciliter la gestion de flotte. « Notre chiffre d'affaires est de 12,5 millions d'euros, répartis à deux tiers sur la vente des boîtiers et un tiers sur les services. Cette tendance va s'inverser progressivement au fur et à mesure du renouvellement des véhicules », nous confiait en début d'année Stéphane Boutonnet, directeur commercial de la marque, qui annonce aujourd'hui l'arrivée du paiement automatique du stationnement en voirie.

Gain de temps...

Concrètement, cette nouvelle application vient s'ajouter à la solution de gestion de flotte du télématicien pour offrir encore plus de connectivité et faire entrer les flottes dans la "Smart City". Alors que 600 communes françaises font payer aux conducteurs ce qu'on appelle communément le parcmètre, Kuantic propose en partenariat avec UbiCar Technologies d'en automatiser et optimiser le paiement en fonction de la durée effective de stationnement. Concrètement, une fois le véhicule garé, la télématique et la géolocalisation s'occupe du reste. Le conducteur n'a qu'une seule chose à faire : déclencher le paiement en suivant un lien qui lui aura été envoyé par SMS sur son smartphone. À terme, l'entreprise envisage même de désactiver la validation demandée au conducteur pour que l'automatisation du paiement soit totale.

Un algorithme vient ensuite optimiser la tarification publique, promettant ainsi jusqu'à 50 % d'économie sur le poste de dépense. Enfin, le paiement est conclu dès que le véhicule quitte son emplacement. Sur le territoire national, nombreuses sont les municipalités qui ont déjà adopté le paiement électronique du parking, ce qui explique que Kuantic peut proposer son service de paiement automatique sur un réseau étendu, de plus de 300 villes. Une couverture qui devrait atteindre 400 communes d'ici à la fin de l'année.

... et d'argent !

Exit les FPS ? C'est aussi la promesse de l'entreprise puisque le conducteur n'a plus à se soucier du temps qui passe et du risque d'amendes. Côté comptabilité, une facture mensuelle globale rassemble les dépenses de parking en voirie pour toute la flotte de véhicules, avec les détails (collaborateurs, voitures, lieu, durée…). « Nous répondons à une préoccupation opérationnelle sur la gestion du parking en ville pour les flottes de véhicules. D’autant qu’avec le retour à la normale post-Covid, vont s’intensifier les tournées commerciales, les réunions en présentiel des collaborateurs itinérants. Notre solution digitalisée simplifie les usages, optimise les budgets et fluidifie les traitements administratifs, argumente Stéphane Boutonnet. Pour nous, c’est le 'next-up' de la télématique et il sera possible de fonctionner sur le même principe dans les stations-service, envisage déjà le directeur commercial pour 2023. Ce sont ces éléments qui nous permettrons de faire la différence à terme », conclut-il.