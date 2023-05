Great British Fleet Awards : Iveco Daily remporte le prix du « Camion léger de l'année »

Jugés par le panel d’experts de Fleet World, les Great British Fleet Awards récompensent l’innovation dans la gestion de flotte ainsi que les produits et services qui aident les opérateurs à gérer des parcs de véhicules plus sûres, plus écologiques et plus rentables. Pour l’année 2023, le Daily du constructeur italien Iveco à remporté le prix du camion le plus léger de l’année.

Pour l’année 2023, le panel d'experts de la société d'édition Fleet World Group, a récompensé l’Iveco Daily et accordé ce prix pour les raisons suivantes : « Les évolutions fréquentes de l'Iveco Daily ont contribué à maintenir sa place dans le secteur des camions légers. L'épine dorsale du Daily est son châssis de camion et l'étendue de sa gamme, offrant un large choix de modèles en fourgons et en châssis-cabine aux flottes. Chaque génération apporte un vrai plus et améliore continuellement son large choix de chaînes cinématiques » a indiqué l’éditeur.

Pour le Fleet World Group, le modèle Daily 7 tonnes est devenu un véritable atout pour les gestionnaires de flottes grâce à son châssis robuste offrant une charge utile importante pouvant atteindre 4,9 t et une impressionnante capacité de remorquage de 3,5 t. Ces capacités en font un véhicule de choix face à des véhicules plus lourds, avec les avantages d'un coût total de possession inférieur et d'une maniabilité accrue.

De plus sa gamme de moteurs diesel Euro VI-E offre un bon équilibre entre puissance et efficacité, tandis que les moteurs au gaz naturel comprimé (GNC) permettent de réduire les émissions polluantes jusqu'à 95 % lorsqu'ils fonctionnent au biométhane. L’eDaily, le jumeau électrique du modèle récemment lancé par le constructeur, permet un transport zéro émission sans compromettre les capacités du véhicule.

Notons aussi que le Daily a été le premier véhicule de sa catégorie à proposer une transmission automatique Hi-Matic à huit rapports, en complément de la boîte manuelle à six rapports qui a encore été optimisée récemment. La durabilité de l'embrayage a également été augmentée de 18 % et les intervalles de vidange de la boîte de vitesses sont désormais de 350 000 km.

Le modèle est équipé de la suspension pneumatique Air-Pro, qui s'adapte en permanence aux conditions d'utilisation pour offrir une conduite exceptionnellement douce et sûre au conducteur et à la charge. Enfin la cabine du Daily regorge également de technologies notables comme le Driver Pal avec Amazon Alexa, un compagnon de conduite vocal et numérique qui permet aux conducteurs d'interagir avec leur véhicule et la communauté des conducteurs, et d'accéder aux services connectés d'Iveco via des commandes vocales.