Great Wall Motor développe l’hybride quatre roues motrices pour accélérer son électrification

Great Wall Motor (GWM) vient de présenter une nouvelle génération de son système hybride dans le cadre d’une conférence sur sa stratégie énergétique. Le constructeur chinois possède déjà une technologie hybride et hybride rechargeable, ainsi qu’une architecture 100 % électrique. Cependant, le groupe marque le pas sur son propre marché en raison d’une offre produit en décalage avec l’évolution de la demande des clients chinois. Le marché local prenant rapidement le virage de l’électrification, la firme doit se mettre au niveau de la concurrence sur l’ensemble de ses marques et de ses gammes. Cette nouvelle génération de motorisation hybride à quatre roues motrices doit accélérer l’électrification de ses voitures très rapidement. En effet, cette chaine cinématique sera introduite dès le mois d’avril 2023 sur un premier modèle. Dès l’année prochaine, tous les véhicules de la ligne « new energy » hériteront d’une transmission à quatre roues motrices électrique ou électrifiée.

Revenir dans la course

Great Wall Motor veut accélérer sa propre électrification et améliorer le positionnement de ses voitures. La firme doit rattraper son retard sur des concurrents locaux plus jeunes mais dont la croissance rapide repose sur des modèles plus en phase avec les attentes des clients chinois. Si GWM dispose d’une offre électrique compétitive sous sa marque Ora, Haval reste positionnée sur des SUV et pick-up plus traditionnels, bien qu’électrifiés. Les ventes ont connu une baisse de 17 % l’année dernière et le groupe n’a immatriculé qu’un peu plus d’un million de voitures. Pour 2023, la firme vise 1,6 million mais reste éloignée des 2,8 millions envisagés auparavant. La stratégie « new energy » doit permettre au groupe de revenir sur des concurrents comme BYD ou Geely. Le constructeur souligne aussi la nécessité de proposer différentes technologies d’électrification pour répondre à des besoins et budgets différents.