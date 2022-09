Great Wall Motor offre un aperçu des futurs showrooms européens de sa marque Ora

Great Wall Motor prépare l’arrivée de sa marque Ora en Europe. Le constructeur chinois a passé un accord au mois d’août avec le groupe Emil Frey pour l’importation de ses marques Ora et Wey. Si le format de distribution de cette dernière marque n’est pas encore connu, Ora devrait bénéficier d’un réseau de distribution classique. Le premier showroom s’élèvera à Berlin et son design vient d’être récompensé par la médaille d’argent du prix « German Brand Award ». La firme est le premier constructeur chinois distingué dans le cadre de ce trophée. Ce projet architectural met en place l’image de cette nouvelle marque auprès des consommateurs européens et notamment allemands. En effet, les premiers modèles devraient être commercialisés en Grande-Bretagne et dans ce pays avant la fin de l’année. Si Ora devrait arriver en France dans un deuxième temps, ce vaisseau amiral fixe les standards de la marque, qui devraient être déclinés sur tous les marchés européens.

Installer l’image de la marque

L’établissement berlinois introduit les codes de la marque Ora, qui arrive en Europe avec un concept marketing bien établi. Great Wall Motor définit Ora comme « un fournisseur de produits et services digitaux, intelligents et divertissants, afin de devenir un compagnon de voyage pour tous les gens qui vivent dans l’ère digitale ». La marque veut « créer un meilleur futur pour ses utilisateurs, grâce au pouvoir de l’amitié ». Ainsi, l’European Experience Center Design de Berlin est l’expression du concept « une marque comme une amie ». L’espace principal est entouré des mots clés de la marque afin de créer une expérience utilisateur basée sur « l’harmonie et la symbiose ». L’espace « social » est placé au centre, afin de faire ressentir aux visiteurs le slogan « Ora loves you ». Les matériaux sélectionnés sont bas-carbone et pour partie recyclés. Les différents modules sont mobiles et permettent de modifier l’espace. La technologie est présente, notamment à travers les écrans, nombreux et de dimensions plus ou moins grandes. Un espace circulaire entièrement vitré offre une expérience sensorielle, mais la marque communique peu de précisions sur ce dispositif.

La Funky Cat en approche

Le premier modèle exposé dans ce showroom berlinois sera la Funky Cat. Cette petite berline 100 % électrique privilégie les rondeurs. Son design la positionne dans la lignée des Fiat 500, Mini et des anciennes générations de Nissan Micra. Une version de lancement destinée au marché britannique est déjà annoncée avec une batterie de 48 kWh et une autonomie de 300 km (WLTP), pour une puissance en crête de 126 kW. Ce modèle est proposé à partir de 32 000 livres (36 000 euros) de l’autre côté de la Manche.