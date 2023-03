Green NCAP : la taille des voitures impacte lourdement les émissions de CO2

Plus c’est gros, moins c’est propre. Tel pourrait être la conclusion résumée du dernier rapport de l’organisme Green NCAP. Après avoir testé 34 voitures dotées de différentes motorisations (100% électrique, hybride, essence ou diesel et même un modèle au bioéthanol, le Ford Puma*), Green NCAP a démontré que la tendance automobile actuelle de produire des véhicules plus grands et plus lourds augmente considérablement l'impact négatif sur le climat et la demande en énergie.

Au travers de calculs effectués sur la base du mix énergétique moyen des 27 États membres de l'UE et du Royaume-Uni, et d'un kilométrage moyen de 240 000 km sur 16 ans, Green NCAP prouve que les SUV électriques hybrides évalués – qui constituent l’essentiel des ventes, les petits SUV avec environ quatre millions de voitures vendues à travers l'Europe et les gros 700 000 unités – ont des valeurs de cycle de vie comprises entre 200 et 240 g d'équivalent CO2/km et une estimation de 0,85 à 1,0 kwh/km. Des chiffres qui se situent au niveau des valeurs d'une mouture à essence ou diesel similaire.

100 kg de plus = 500 à 650 kg d'émissions supplémentaires

Au cours des dix dernières années, le poids moyen des véhicules vendus a augmenté d'environ 9%, correspondant à une centaine de kilos en surplus sur la balance. Or, si les véhicules électrifiés à batterie émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre au cours de leur durée de vie, certains gains écologiques s’avèrent perdus en raison de leur surcharge pondérale. Selon Green NCAP, pour une voiture familiale compacte, l'augmentation de poids moyenne de 100 kg est responsable d'environ 1,4 tonne d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et de 5,7 mwh d'énergie supplémentaire utilisée.

Les quelque 9 millions de véhicules vendus dans l’UE en 2022 (selon les données de l’ACEA) induiraient ainsi, par leur poids croissant, un impact sur le climat correspondant à environ 200 000 voitures supplémentaires mises à la route ! Sans oublier qu’un gabarit plus massif joue aussi sur l’aspect environnemental de la production de véhicules, « une augmentation de masse nette de 100 kg entraînant potentiellement 500 à 650 kg d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et 1,9 à 2,4 mwh de demande d'énergie dans la production de véhicules », précise Green NCAP.

De ce fait, « les véhicules électriques et l'électrification en général offrent un énorme potentiel de réduction des gaz à effet de serre, mais la tendance croissante des véhicules plus lourds diminue cette perspective. Pour contrer cela, Green NCAP appelle les fabricants à réduire la masse de leurs produits et invite les consommateurs à prendre des décisions d'achat qui tiennent compte non seulement du groupe motopropulseur de leurs nouvelles voitures, mais aussi de leur poids » recommande Aleksandar Damyanov, directeur technique de Green NCAP.

*La Ford Puma E85, par rapport à la même voiture en mode essence, a des émissions de gaz à effet de serre réduites à un niveau plus proche de la gamme des voitures électriques à batterie. « Les processus nécessaires à la production de biocarburant augmentent la demande énergétique du cycle de vie du Puma de 57 %, mais étant donné que 60 % de l'énergie totale nécessaire est renouvelable, beaucoup moins de combustible fossile est utilisé », fait valoir Green NCAP.