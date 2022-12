Green NCAP lance un outil pour comparer l’impact des voitures en cycle de vie

Engagées dans une démarche environnementale, de plus en plus d’entreprises ne se contentent plus de sélectionner des véhicules sur leurs émissions de CO2. Le consortium européen Green NCAP propose un outil pour évaluer les émissions du puit à la roue. Utile pour faire évoluer sa car policy sans déraper dans le « green washing ».

« Cet outil représente un grand pas en avant vers une conscience environnementale globale des émissions à impact climatique et l’énergie utilisée tout au long du cycle de vie pour produire des voitures "vertes" et durables », se réjouit Green NCAP dans un communiqué. L’organisme européen – qui émane de l'Euro NCAP connu pour ses crash tests et ses étoiles – prétend lui aussi éclairer les acquéreurs de voitures mais pas sous l’angle de la sécurité. Son credo est l’impact environnemental au-delà des émissions de CO2. Ainsi, chaque modèle qui passe entre ses mains fait l’objet d’une notation mais ce processus de tests au fil de l’eau limite la base de données disponible. Le nouvel outil, baptisé Life Cycle Assesment (LCA), fait sauter ce verrou en rassemblant les données relatives à 30 000 modèles et versions. En outre, il est interactif : l’utilisateur peut cibler sa recherche en indiquant notamment un kilométrage, un modèle, une énergie, une transmission et une finition.

Évaluer l’impact en cycle de vie

Les résultats reflètent un impact environnemental qui inclut l’énergie nécessaire à la production, celle consommée lors de la conduite et enfin celle nécessaire au recyclage en fin de vie. Les chiffres sont rarement flatteurs. Pour une berline familiale compacte roulant à l’essence, par exemple, Green NCAP estime l’impact environnemental à 190 MWh, 22 000 litres de carburant et 50 tonnes d’émissions. Au-delà d’aider à une prise de conscience, LCA présente un intérêt plus opérationnel pour les gestionnaires de flottes. Ceux qui remettent à plat leur car policy pourront l’utiliser pour comparer différents modèles et versions (jusqu’à trois simultanément). Avant de jurer fidélité aux véhicules électriques, il est intéressant de constater que l’impact en cycle de vie n’est pas si éloigné de celui des thermiques (ce qui dépend également du mixte énergétique qui a permis la production industrielle). Leur production réclame davantage d’énergie à laquelle s’ajoute celle nécessaire à la fabrication de la batterie. En revanche, il n’y plus de match pour les véhicules imposants tels que les gros SUV. La combinaison d’un poids et d’une puissance élevés fait apparaître des résultats en forme de punition. Dans ces segments, le choix de l’électrique apparaît comme le seul moyen de rétablir l’équilibre d’une car policy en termes d’impact environnemental.