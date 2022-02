Green Step de Nokian : le pneu hiver concept à 93 % renouvelable

Comme tous les fabricants de pneumatiques attendus sur le fait de réduire leur empreinte écologique, Nokian vient de présenter son pneu hiver le plus durable à ce jour : le concept Green Step. Les matériaux le composant sont à hauteur de 93 % soit recyclés ou soit renouvelables. L’industriel, inventeur du pneu hiver, a comme objectif 2030 de faire en sorte que 50 % de toutes les matières premières utilisées pour la fabrication des pneus soient recyclées ou renouvelables.

Le caoutchouc utilisé dans la conception du pneu Green Step est naturel, et est composé d’huile tel que celle de canola (Colza). La quasi-totalité des plastifiants, des résines et des auxiliaires technologiques sont issus de ressources renouvelables. De plus, la silice naturelle de cendre de balle de riz sert de remplissage principal pour la chape et le flanc du pneu, et de la fibre naturelle est utilisée pour rendre le pneu plus résistant.

Presque tous les composants du Green Step sont issus de matériaux recyclés. Par exemple, le noir de carbone utilisé dans le composé du caoutchouc provient de pneus en fin de vie. Le butyle utilisé sur la face interne, de même que l’acier utilisé dans la structure sont issus de matériaux principalement recyclés. Des sources alternatives au caoutchouc naturel, comme la plante de guayule, font également l’objet de recherches.

« Bien que le processus de conception du Nokian Tyres Green Step ait commencé il y a environ un an, il s’agit en fait du résultat de décennies d’innovations et d’expertises accumulées en matière de conception de pneu durable », déclare Teemu Soini, cadre supérieur du développement de matériau chez Nokian Tyres.