Greenance Kit Concept de Brembo, le jeu disque et plaquettes qui protège la planète

Brembo vient de présenter un nouvel ensemble de disque et plaquettes dont l’usure est divisée par trois avec des émissions de particules abaissées de 80 %.

Brembo vient de dévoiler sa nouvelle gamme Greenance Kit Concept combinant disques en alliage spécial et les plaquettes de frein qui vont avec.

Tirant son nom de la fusion des mots Green et Performance, le Greenance Kit Concept vise à combiner une meilleure performance de freinage avec un impact environnemental réduit, tout en augmentant la durée de vie des disques.

Selon le fabricant, Greenance Kit Concept répond aux standards techniques et qualitatifs les plus élevés tout en assurant un impact environnemental beaucoup plus faible, avec une réduction significative d’environ 80 % des émissions de particules de freinage.

Cette nouvelle génération de produit assure de plus une durabilité améliorée des disques de frein, puisqu’elle triple leur durée de vie. Les gros rouleurs, les professionnels et les flottes apprécieront. Les ateliers un peu moins !

Les produits Brembo Greenance seront disponibles sur le marché de l’après-vente en tant que kit (disques et plaquettes) au deuxième trimestre 2023.