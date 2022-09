Grégory Cottier (MAN utilitaires) : « La force de MAN, c’est d’avoir une large gamme »

On ne peut pas rater le stand de MAN à Hanovre, sur le salon International Motor Show (IAA) qui se tient jusqu’au dimanche 25 septembre. Sur cet événement comptant parmi les plus importants de l'industrie automobile, le constructeur allemand occupe une bonne partie du Hall 12. Il faut dire qu’en plus de ses camions et de ses bus, MAN propose aussi des utilitaires. Notamment le TGE, « né en 2017 et qu’il a fallu le faire connaître, ce qui n’a pas été chose facile car beaucoup de clients, sur nos premiers salons, ne savaient pas que nous faisions des utilitaires », confie Grégory Cottier.

Le responsable produit Véhicules Utilitaires de MAN Truck & Bus France affirme aussi que, compte tenu des difficultés induites par la guerre en Ukraine ou la crise des semi-conducteurs, « l’année 2022 est correcte et nous arrivons à maintenir le cap au niveau de nos volumes et de nos prévisions » car la force de MAN, « c’est d’avoir une large gamme. » Un catalogue qui s’étoffe avec des nouveautés comme « l’arrivée du propulsion roues simples et boîte automatique » et auquel s’ajoute une qualité de service puisque les véhicules sont entretenus dans des ateliers poids lourds, adaptés aussi à l’utilitaire.