Grève UAW aux États-Unis : Stellantis et GM confrontés à une escalade du conflit

Le syndicat des travailleurs automobiles (UAW) aux États-Unis réclame une augmentation salariale de 40 % sur les quatre prochaines années, provoquant une grève qui s'intensifie dans l'industrie automobile et toucherait désormais la fourniture en pièces de rechange. Ford serait épargnée tandis que l’extension de la grève touche 38 nouveaux sites chez General Motors et Stellantis.

La grève menée par le syndicat des ouvriers automobiles américains UAW se durcit aux Etats-Unis à l'encontre des "Big Three" (GM, Stellantis et Ford). Même si Ford est relativement épargné pour l'instant, la grève se durcit avec l'extension des arrêts de travail sur 38 nouveaux sites de General Motors (GM) et Stellantis. Afin de bloquer plus rapidement l'activité de l'industrie automobile américaine, le syndicat cible la fourniture de pièces de rechange, stratégique pour entretenir les véhicules dans les ateliers. Face à ces difficultés annoncées de cette activité après-vente très rentable pour leur équilibre économique, les concessionnaires craignent une pénurie possible de pièces de rechange dans les ateliers.

Extension de la grève à 38 nouveaux sites GM et Stellantis

Le syndicat UAW a étendu la grève à 38 nouveaux sites de General Motors (GM) et Stellantis, répartis dans vingt États américains. Cette décision fait suite à l'absence de progrès significatifs dans les négociations pour un accord équitable depuis juillet. Tandis que Ford serait épargné pour l'instant suite à des progrès dans les négociations, toujours selon le syndicat américain.

Pour rappel, depuis le 15 septembre dernier, la menace des ouvriers américains était claire. Face à l’échec des négociations menées entre le syndicat UAW (United Auto Workers) et les trois grands constructeurs américains, près de 12 700 ouvriers viennent d’entamer une grève dans trois usines stratégiques aux Etats-Unis. Cet arrêt de l’activité est une première dans l’histoire de l’automobile américaine. En effet, il s’agit de la première grève menée simultanément par le syndicat contre les « Big Three ». Le conflit porte essentiellement sur deux sujets majeurs : une meilleure répartition des résultats financiers records engrangés par les trois groupes et des garanties de préservation de l’emploi dans le processus d’électrification des trois firmes.

Trois usines stratégiques touchées

Pour ce premier mouvement de grève, le syndicat UAW et son président Shawn Fein ont choisi de cibler trois usines stratégiques pour les trois constructeurs. La première est celle de Wayne (Michigan) et produit notamment le populaire Bronco pour Ford. La deuxième est celle de Wentzville (Missouri) et assemble le pick-up Chevrolet Colorado pour GM. Enfin, le troisième site appartient à Stellantis et produit plusieurs modèles importants de la marque Jeep à Toledo (Ohio). Au-delà des volumes, le syndicat vise dans cette sélection quelques-uns des véhicules qui ont permis à Ford, GM et Stellantis d’engranger des bénéfices importants l’année dernière. Si les trois constructeurs possèdent suffisamment de liquidités pour faire face à cette grève, l’installation du conflit dans le temps pourrait les pénaliser lourdement. De son côté, l’UAW a souligné que l’absence de tout accord se traduirait par un élargissement de la grève à d’autres sites industriels.

Le syndicat UAW exige une augmentation salariale de 40 % sur 4 ans

Pour obtenir un impact rapide de la grève, le syndicat UAW cible désormais les centres de distribution de pièces de rechange. La grève affecte, en effet, la vente de pièces de rechange et les retours de service, des éléments clés des bénéfices des concessionnaires automobiles. Ils génèrent des marges brutes de 40 % ou plus pour les grandes chaînes de vente au détail d'automobiles. La grève menace d'entraver la disponibilité de ces pièces essentielles pour les clients ayant besoin de réparations.

Comme c'est souvent le cas en Europe, la grève devient politique puisque le président américain Joe Biden soutient officiellement les travailleurs et revendique une "administration pro-syndicat". Le président américain souhaitant une meilleure répartition des bénéfices entre les constructeurs et les ouvriers dans les usines de production.

Les concessionnaires automobiles préoccupés par l'impact de la grève sur les pièces détachées

Face à la pénurie possible de pièces de rechange pour assurer l'entretien des voitures, les concessionnaires se préparent à l'incertitude causée par la grève. Les concessionnaires, comme Howard Drake, propriétaire d'une concession GM en Californie, redoutent les répercussions de la grève sur la disponibilité des pièces détachées. Ils espèrent un accord rapide et amiable entre les constructeurs et l'UAW pour éviter des perturbations prolongées.

"Nous espérons donc que les constructeurs automobiles et l'UAW parviendront à un accord rapidement et à l’amiable", a déclaré Mike Stanton, président-directeur général de la National Association of Auto Dealers (NADA).

"Les clients seront certainement touchés", a déclaré Thomas Morris, 60 ans, qui s'est mis en grève vendredi dans un centre de distribution de pièces détachées de General Motors, dans la banlieue de Philadelphie. Le centre dessert les concessionnaires GM de la Pennsylvanie au Maine, et achemine chaque jour quelque 30 000 pièces pour les réparations automobiles, selon les travailleurs. GM a déclaré dans un communiqué que l'entreprise disposait de "plans d'urgence pour divers scénarios", tandis que Stellantis a indiqué qu'elle attendait une réponse de l'UAW à son "offre compétitive" de jeudi et qu'elle espérait un "engagement productif".