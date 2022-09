Gripty, l’astucieux plateau en silicone qui change la vie

L’outilleur Müller-Werkzeug propose un astucieux plateau organisateur en silicone. Adapté à l’environnement des ateliers automobile, il est particulièrement utile et pratique au quotidien.

Boulons, vis, petites pièces, outillages, autant d’éléments que le mécanicien, penché sur le compartiment moteur, ne sait quoi faire durant le démontage pour les garder à proximité. L’outilleur allemand Müller-Werkzeug a trouvé la solution avec son organisateur Gripty qui permet de tout garder à porter de main sans risque de perte, de chute au fin fond du moteur ou d’oubli dans le véhicule. Une solution bien pratique qui saura faire gagner un précieux temps.

Les nombreux atouts du silicone

Gripty est un plateau en silicone ce qui le rend à la fois flexible et solide. Il ne craint pas les chutes. Le matériau est de même insensible aux liquides, comme les carburants et les lubrifiants, ainsi qu’aux très hautes températures. Autre avantage : il se nettoie facilement. L’un des principaux avantages de la silicone est son adhérence à quasiment tous les matériaux. Cela vaut également pour les outils qui sont déposés sur le plateau. Jusqu’à un angle de 70 degrés, l’équipement reste en place et ne tombe pas. Les différents compartiments permettent de garder une bonne vue d’ensemble. Grâce à sa couleur vert vif, ce plateau innovant est facile à reconnaître.

Le plateau à outils peut être utilisé pour tous les travaux dans ou sur le véhicule du client sans que l’intérieur ne soit endommagé ou sali. Même la peinture n’est pas abîmée par le tapis souple. Le plateau à outils est livré par lot de deux, ce qui permet de disposer d’un tapis adapté à chaque tâche (30x20 centimètres pour le plus petit modèle et 48x30 centimètres pour le plus grand pour une profondeur est de 28 millimètres).