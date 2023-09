Grosse diminution du prix des véhicules électrifiés d’occasion sur un an

La Centrale a publié son observatoire de l’évolution des prix des véhicules d’occasion en France pour le troisième semestre 2023. On peut notamment constater une forte diminution du prix des voitures électriques et hybrides par rapport à la même période en 2022.

À chaque trimestre, La Centrale publie son observatoire sur l’évolution des prix des véhicules d’occasion en France afin de rendre compte des mutations rapides de ce marché. En cette fin septembre, le marketplace automobile a présenté les résultats des fluctuations constatées entre les 2e et 3e trimestres 2023 ; ainsi qu’entre le 3e trimestre 2022 et le 3e trimestre 2023.

En se basant sur les données collectées sur plusieurs millions de véhicules passés par le site, La Centrale constate notamment un prix moyen des véhicules d’occasion au troisième trimestre 2023 désormais établit à 22 900 €. En raison de l’inflation, l’augmentation concerne surtout les véhicules de moins de cinq ans. Pour ceux âgés de 5 à 15 ans, la hausse est de 6,7 %, soit pas moins de 500 euros. Concernant les motorisations, le véhicule diesel d’occasion semble profiter de la réduction de sa production en usine pour augmenter de 900 euros en moyenne sur un an. L’envolée du prix des carburants à la pompe, ainsi que la faible consommation du diesel par rapport au sans plomb, semble jouer en sa faveur.

Les véhicules chinois vont baisser la moyenne des prix

De leur côté, les véhicules électrifiés sont de plus en plus accessibles et leur prix moyen est de 32 590 € ce trimestre. Cela représente une baisse de 4 900 € pour les voitures électriques et hybrides par rapport à l’année dernière. Cette diminution du prix de l’ordre de 13,3 % s’expliquerait par « les premiers effets de la baisse de prix des Tesla et l’arrivée des constructeurs chinois sur le marché de l’occasion. » Anaïs Harmant, directrice marketing de La Centrale, précise également qu’une « meilleure disponibilité de l’offre avec l’arrivée de véhicules électriques de première génération sur le marché de la seconde main ainsi que des véhicules sous LOA en fin de cycle » est une autre explication à ce phénomène.