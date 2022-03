Groupauto International entre au capital de Softeca

Après des années de collaboration, Groupauto International (GAI) annonce avoir pris une participation de 33 % dans Softeca, éditeur de logiciels basé à Burgos (Espagne). L’entreprise édite entre autres une plateforme modulaire destinée aux distributeurs de pièces et aux ateliers avec une variété de fonctions, y compris les catalogues de pièces, la gestion d'atelier et l'intégration de flotte.

Ce système est un élément clé du programme Driving to Tomorrow de GAI, qui reconnaît l'importance des outils numériques dans le marché de la rechange automobile et cherche à en faire un élément central de la croissance et de la modernisation de l'entreprise.

L'investissement renforcera davantage le partenariat entre GAI et Softeca, et apportera une valeur ajoutée et une stratégie de développement à long terme pour soutenir les acteurs du marché secondaire dans le monde entier.

Groupauto International compte plus de 7 000 ateliers de réparation et d'entretien de véhicules dans 28 pays.